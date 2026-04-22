Бизнес

Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана

29 апреля в Бишкеке состоится COM•E ON Forum — крупнейшая конференция Ozon для предпринимателей Кыргызстана в 2026 году. Мероприятие пройдет в республике уже во второй раз и станет ключевой площадкой, где продавцы получат ответы на свои вопросы от экспертов маркетплейса, обсудят с представителями власти и топ-менеджерами Ozon перспективы развития электронной торговли в стране, а главное — узнают, как выводить свои товары на экспорт через маркетплейс.

В панельной дискуссии «E-com в Кыргызстане: цифры, прогнозы и возможности» примут участие заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Искендер Асылкулов, заместитель председателя Государственной налоговой службы Азат Алманбетов, директор Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт» Урмат Такиров и глава Ozon СНГ Наталья Боер. Модерировать дискуссию будет известный телеведущий Эркин Рыскулбеков.

Участники обсудят роль маркетплейсов в экономике Кыргызстана, меры государственной поддержки бизнеса, а также перспективы развития предпринимательства в республике и возможности продвижения кыргызского экспорта на рынки России и других стран СНГ через электронную коммерцию.

Эксперты Ozon поделятся актуальными инсайтами по работе на площадке в 2026 году, разберут реальные кейсы успешных продавцов из Центральной Азии и дадут конкретные рекомендации: как правильно использовать продвижение товаров на площадке, выстраивать логистику, создавать продающие карточки на маркетплейсах и многое другое. Завершит форум открытая сессия вопросов и ответов.

Мероприятие будет интересно как действующим продавцам Ozon, которые хотят найти новые точки роста, так и владельцам офлайн-бизнеса, локальным производителям и тем, кто только рассматривает возможность выхода в онлайн и масштабирования на весь регион СНГ.

Форум состоится 29 апреля в 12.00 в отеле Novotel Bishkek City Center (город Бишкек, проспект Манаса, 16). Участие бесплатное. Для посещения очной встречи или получения ссылки на онлайн-трансляцию необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.

В 2025 году оборот «Ozon Кыргызстан» показал рост в 1,5 раза год к году. У компании работает сортировочный центр в Бишкеке и пункт приема заказов на рынке «Дордой».
