Турсунбек Акун намерен судиться с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым

Бывший омбудсмен Турсунбек Акун подает иск в Октябрьский районный суд к экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву о защите чести и достоинства. Об этом он заявил 24.kg.

По словам экс-акыйкатчи, Алмазбек Атамбаев оскорбил его, заявив на митинге 8 июня, что Турсунбек Акун взял деньги за освобождение вора в законе Азиза Батукаева. «Это ложь и клевета. Я не брал денег. Пусть извиняется. Я даже компенсации с него требовать не хочу, мое достоинство бесценно. Чисто символическую сумму назначу по иску. Еще хотел судиться с телеканалом «Апрель». Но суд пока это заявление к рассмотрению не принял», — сказал Турсунбек Акун.

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Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову, отпустив под домашний арест.