Бывший омбудсмен Кыргызстана, правозащитник Турсунбек Акун обратился к депутатам Жогорку Кенеша с открытым письмом. Он призвал доработать свой срок полномочий и не допускать самороспуска.

«Ваш срок истекает ровно через год. Прошу уважать Конституцию и законы, доработать положенный срок, сохранить доверие народа, который дал вам мандат, и не подрывать парламентаризм», — отметил он.

По словам Турсунбека Акуна, в случае если депутаты поддержат инициативу о самороспуске, могут последовать призывы избирателей больше не поддерживать их на выборах.

«В противном случае вы рискуете войти в историю как парламент, сам себя уничтоживший, или как манкурты-депутаты. Я не хотел бы, чтобы вы остались в памяти народа не как законодатели, а как нарушители законов», — добавил он.

Ранее инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске на ближайшем заседании парламента.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.