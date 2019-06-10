Алексей Петрушевский. Как стать очень неудобным для чиновников

Бывшего директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексея Петрушевского после 24-часового задержания отпустили под домашний арест. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Комментировать свое задержание и обвинение он отказывается, ссылаясь на тайну следствия.

24.kg разбиралось, в чем обвиняют человека, больше которого вряд ли кто-то сделал для детей Кыргызстана, и почему он стал неудобным.

Обвинения

Центр Петрушевского — многие называют ЦРДиМ именно так. Более 15 лет здесь проходят реабилитацию дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сюда приходили все — и брошенные родителями, и дети трудовых мигрантов, и временно оказавшиеся без крыши над головой. Петрушевский обучил и выпустил больше тысячи детей, некоторым нашел новые семьи.

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О том, что уголовное дело в отношении Петрушевского возбудили еще в ноябре 2018 года, стало известно гораздо позже. Следователи вынесли постановление о возбуждении уголовного дела в то время, когда он находился в больнице после операции.

ГКНБ распространил сообщение, что экс-директора ЦРДиМ подозревают в злоупотреблении. По версии следствия, в 2017 году в центр пришла гражданка С.М. Она обратилась для того, чтобы стать опекуном одному из детей. Ей приглянулся шестилетний (на тот момент) мальчик.

«Ребенка забирали из Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ), играли с ним, кормили. Какое-то время мальчик даже жил в семье С.М.», — сообщают следователи.

Но тут, откуда ни возьмись, у мальчика появились родственники. Любопытно, что родные мальчика вспомнили о ребенке в момент, когда С.М. решила официально оформить документы на опекунство.

Как рассказала адвокат обвиняемого Елена Гаврилова, ребенка, несмотря на то что он уже привязался к женщине, органы опеки отдали родным. Последние увезли его в Нарынскую область. А несостоявшаяся опекунша обратилась с заявлением в прокуратуру.

Сначала Петрушевский фигурировал в деле как свидетель. В уведомлении о подозрении указывается, что Алексей Петрушевский нарушил права ребенка и таким образом нанес ему моральный вред.

В постановлении о возбуждении уголовного дела следователь указал, что за оформление опекунства экс-директор центра взял у заявительницы 100 тысяч сомов. Но каким образом он, не являясь должностным лицом, обещал оказать подобную помощь, не говорится.

«Расследованием дела почему-то занимается ГКНБ, хотя должностными преступлениями обычно занимаются органы внутренних дел и прокуратура. 6 июня Алексея Петрушевского вызвали на допрос и задержали. Следователю понадобилось четыре с половиной часа, чтобы оформить протокол задержания», — рассказали представители Петрушевского.

Директора Центра реабилитации водворили в ИВС, несмотря на то что он перенес пять операций и сбегать от следствия, соответственно, никуда не собирался.

Как мэрия придиралась к Петрушевскому

Скандал вокруг центра разгорелся задолго до домашнего ареста теперь уже бывшего директора. Проблемы начались в 2018 году. Как тогда рассказывали на пресс-конференции сотрудники центра, начальник управления социального развития мэрии Нурбек Курманбеков обвинял Петрушевского в педофилии и продаже людей. Однако многочисленные проверки всевозможными инстанциями не подтвердили обвинения чиновника. Петрушевского и сотрудников центра оставили в покое. Но ненадолго.

В феврале чиновники мэрии вновь нашли повод придраться к работе Петрушевского. Встал вопрос о закрытии центра. Такое решение приняли депутаты Бишкекского горкенеша. Их не волновала судьба детей, важно было отобрать здание под предлогом открыть тут муниципальный детский сад.

За 15 лет центр вывел в люди 1 тысячу 700 детей, которые без этой поддержки могли остаться за гранью.

За свой дом вступились не только сотрудники центра, но и выпускники. Они выступили с открытым обращением на имя президента, но власть их не услышала.

Международный скандал

Отметим, что имя Алексея Петрушевского в сентябре 2018 года связывали со скандалом по международному усыновлению. Тогда в социальных сетях появилось видео, где представитель американского агентства по усыновлению Галия рассказывала, что иностранцы усыновляют детей именно из ЦРДиМ.

Алексей Петрушевский опроверг эту информацию, но признал, что представители американского агентства действительно привозили детям в центр мороженое. И, помимо гумпомощи, иностранцы предлагали «сотрудничать» и в части усыновления детей. Участвовать в схемах по международному усыновлению он не желал, поэтому от заманчивого предложения отказался. В ноябре на него возбудили уголовное дело и больше четырех месяцев мучили проверками и допросами.

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В марте управление соцразвития все же добилось увольнения Алексея Петрушевского. Просто без объяснений выставили за дверь. В муниципалитете тогда объясняли, что «трудовые отношения могут быть прекращены без указания мотивов расторжения​ и независимо от срока действия трудовых отношений». Вслед за ним уволены и сотрудники, поддерживавшие директора.

В мае 2019 года стало известно, что переделывать центр реабилитации в детский сад городские власти передумали. Получается, что вся шумиха вокруг ЦРДиМ затевалась лишь с целью уволить Петрушевского и сотрудников? Кому он перешел дорогу?