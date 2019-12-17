Суд признал необоснованным увольнение Алексея Петрушевского

Свердловский районный суд Бишкека признал необоснованным увольнение Алексея Петрушевского с должности директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии столицы (ЦРДМ). Об этом он сообщил на пресс-конференции в 24.kg.

«Судебный процесс идет, юристы работают. Сейчас дело на стадии обжалования в высших инстанциях», — сказал Алексей Петрушевский.

Напомним, Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать.

В последнее время на Алексея Петрушевского обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились. В марте 2019-го его уволили. Летом возбудили уголовное дело.

Как заявил Алексей Петрушевский, сейчас он судится за восстановление в должности директора центра.