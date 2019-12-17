Международное признание. Алексей Петрушевский получил награду по правам человека

Бывший директор Центра реабилитации детей и молодежи Бишкека Алексей Петрушевский удостоился международного признания и получил во Франции награду по правам человека. Об этом сообщил он сам на пресс-конференции в 24.kg.

«Заявку готовили в течение нескольких месяцев. Мы не понимали, насколько реально получить эту премию. Ведь ежегодно на нее подают сотни участников со всего мира. В итоге все 15 членов комиссии проголосовали за кандидатуру Алексея Петрушевского», — сказала координатор правозащитного движения «Бир дуйно Кыргызстан» Аида Байжуманова.

Напомним, что Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии столицы (ЦРДМ).

В последнее время на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились. В марте 2019 года Алексея Петрушевского уволили. Летом возбудили уголовное дело. Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра.