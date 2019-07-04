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Общество

Алексея Петрушевского отпустили под домашний арест

Экс-директору Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) Алексею Петрушевскому опять изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Диляром Низамова.

По ее словам, Алексея Петрушевского отпустили под домашний арест. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Напомним, Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать.

Алексея Петрушевского уже арестовывали, затем отпускали под домашний арест и вновь заключали под стражу.  У широкой общественности это вызвало возмущение.
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