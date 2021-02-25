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Общество

В Бишкеке отремонтировали общежитие для выпускников детдомов и беспризорников

В Бишкеке отремонтировали социальное общежитие для сирот, выпускников интернатных учреждений и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, проект социального общежития начат в 2013 году в рамках соглашения между мэрией Бишкека и общественными объединениями «Ротари Клуб», «Ротари Клуб Осло», «Ротари Клуб Мажорстуен» (Норвегия). Само здание построено в 2014 году на территории бывшего Центра реабилитации детей и молодежи (ЦРДМ), которым руководил Алексей Петрушевский.

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«С тех пор это место стало родным домом, трамплином на пути к самостоятельной жизни для многих молодых бишкекчан», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что со дня постройки прошло семь лет, здание нуждалось в ремонте. При финансовой поддержке «Ротари клуб Бишкек» здесь заменена крыша, проведена внутренняя и внешняя отделка, установлено видеонаблюдение и автоматическая пожарная сигнализация.

По словам представителей объединения, стоимость ремонтных работ составила более 2 миллионов сомов.

Общежитие рассчитано на 60 человек: 30 мест для девочек, 30 — для юношей. В здании есть комнаты, прачечная, столовая и кабинет психолога.

Напомним, что социальное общежитие ранее функционировало при ЦРДМ, но около двух лет назад депутаты БГК предложили ликвидировать центр, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги. В мэрии еще год назад озвучивали предложение об открытии в здании ЦРДМ детсада или кризисного центра. В итоге общежитие было отделено от центра, а 31 декабря 2020 года утвердили положение о нем. Окончательного решения по тому, что будет размещено в центре, нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184683/
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