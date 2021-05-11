Дело Алексея Петрушевского. В суд не доставили свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора Центра реабилитации детей и молодежи Алексея Петрушевского.

До начала заседания стало известно, что судебные исполнители должны были принудительно привести четырех свидетелей. Однако требование не исполнено.

В документе, представленном судебными исполнителями, указывается, что одной из свидетельниц Фатимы Машанло не было дома, в этот момент она была на работе. Другой свидетель находится на лечении в больнице.

В итоге заседание перенесли на 25 мая.

Напомним, Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека. В марте 2019 года его уволили с должности директора. Летом возбудили уголовное дело. Петрушевского обвиняли в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра.