19:13
USD 84.71
EUR 103.10
RUB 1.15
Общество

Дело Алексея Петрушевского. В суд не доставили свидетелей

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора Центра реабилитации детей и молодежи Алексея Петрушевского.

До начала заседания стало известно, что судебные исполнители должны были принудительно привести четырех свидетелей. Однако требование не исполнено.

В документе, представленном судебными исполнителями, указывается, что одной из свидетельниц Фатимы Машанло не было дома, в этот момент она была на работе. Другой свидетель находится на лечении в больнице.

В итоге заседание перенесли на 25 мая.

Напомним, Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека. В марте 2019 года его уволили с должности директора. Летом возбудили уголовное дело. Петрушевского обвиняли в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193716/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Коррупция в аэропорту. Ксению Барабаш отпустили под домашний арест
Скандал с НДПК. Вина кандидатов в подкупе не установлена — юрист партии
Скандал с НДПК. Глава ТИК признал, что партия не допускала нарушений в агитации
Скандал с НДПК. Признавать бюллетени недействительными незаконно, пояснил юрист
Скандал с НДПК. Решение ЦИК будет опротестовано в суде
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд назначил экспертизу Алмазбеку Атамбаеву
Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова оправдали
Омурбек Текебаев не будет требовать компенсации у государства
Дело Омурбека Текебаева. Позиция прокуратуры удивила экс-депутата
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан не&nbsp;делимитируют границу Жесткий сценарий, или Почему Кыргызстан и Таджикистан не делимитируют границу
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал &laquo;Кумтор&raquo; на&nbsp;более чем 261 миллиард сомов Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов
Бизнес
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Эксперты рассказали, как снизить курение в&nbsp;Кыргызстане Эксперты рассказали, как снизить курение в Кыргызстане
Три важнейших фактора успешного ЭКО Три важнейших фактора успешного ЭКО
11 мая, вторник
19:00
Цифра дня. 12 миллиардов сомов страховых взносов собрано с начала года Цифра дня. 12 миллиардов сомов страховых взносов собран...
18:57
Дело Алексея Петрушевского. В суд не доставили свидетелей
18:52
Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
18:45
США считают, что конфликт на кыргызско-таджикской границе не урегулирован
18:44
Посол России: Поставки вакцины «Спутник V» в Кыргызстан будут продолжены