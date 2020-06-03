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Общество

Алексей Петрушевский обжалует решение городского суда

Алексей Петрушевский обжалует решение Бишкекского городского суда, признавшего его увольнение с должности директора Центра реабилитации детей и молодежи законным и обоснованным. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, решение суда было для него неожиданным.

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«Во время разбирательств 13 мая мы подали кассационную жалобу в Верховный суд, после того, как городской отказался рассмотреть наше ходатайство о приостановлении ликвидации центра, пока не будет решен вопрос о моем увольнении. Согласно законодательству, процесс должен быть приостановлен, пока Верховный не даст решение по жалобе», — рассказал Алексей Петрушевский.

Он отметил, что ему непонятно, почему городской суд решил продолжить рассмотрение дела. «Я обжалую решение этой инстанции», — добавил Алексей Петрушевский.

Напомним, что Бишкекский городской суд признал решение об освобождении Алексея Петрушевского от должности директора Центра реабилитации детей и молодежи законным и обоснованным. Ранее Свердловский районный суд признал увольнение необоснованным.

Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии столицы.

В последние годы на него обрушился шквал критики и даже обвинений в педофилии и продаже детей. В учреждении провели не одну проверку, но факты не подтвердились.

В марте 2019-го его уволили с должности директора. Летом возбудили уголовное дело. Алексея Петрушевского обвиняли в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра.

В декабре прошлого года он получил премию Французской государственной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH).

В марте 2020-го сотрудникам центра сообщили о его ликвидации. Ранее депутаты Бишкекского городского кенеша предлагали закрыть Центр реабилитации, детей перевести в другие учреждения, а в здании открыть детский сад. Однако позже выяснилось, что для этого придется сносить крытое футбольное поле, построенное на грантовые деньги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154725/
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