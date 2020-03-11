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Общество

Дело Алексея Петрушевского. Признанный потерпевшим ребенок претензий не имеет

В Первомайском районном суде Бишкека началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека Алексея Петрушевского.

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В ходе процесса допросили потерпевшего — мальчика, который был отдан на попечение родственникам. До того как попасть к родным, ему помогала чужая женщина. Алексей Петрушевский разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, это было незаконно.

По словам адвоката Елены Гавриловой, мальчику сейчас восемь лет. Его допрашивали в присутствии законного представителя.

«Мальчик не дает показаний против Алексея Петрушевского. Он сообщил, что знает бывшего директора центра. Он к нему относился хорошо. Многие обстоятельства дела ребенок не помнит, потому что был маленьким», — сказала Елена Гаврилова.

Напомним, в марте 2019 года Алексея Петрушевского уволили с должности директора Центра​ реабилитации детей и молодежи. Позже в отношении него возбудили уголовное дело, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146213/
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