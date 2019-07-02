Верните нам Алексея Петрушевского! Дети встали на его защиту

Сегодня на пресс-конференции воспитанники Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ) встали на защиту бывшего директора.

По словам Марии Айферт, Алексей Петрушевский всегда помогал своим воспитанникам в трудных ситуациях. В центре девушка прожила несколько лет.

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«Алексей Петрушевский для меня — все. В первый раз я попала в его центр в 2007 году. Он помог мне увидеться с мамой, которая на тот момент сидела в тюрьме. После этого я упала на колени и благодарила его за этот момент. Через пять лет, после того как меня забрали опекуны, пришла к Алексею Петрушевскому. Он спросил, хочу ли я уйти, и если да, то могу написать заявление. Он не отказал мне, хотя на тот момент мне было 16 лет. Верните нам его», — сказала она.

Выпускница ЦРДиМ Алина Сармачева добавила, что Алексей Петрушевский с отеческой заботой относился ко всем воспитанникам.

У нас было все — мы ели конфеты, получали подарки. Благодаря ему мы не пошли по неправильному пути. Он тот, к кому можно обратиться за помощью. Алина Сармачева

Другая воспитанница ЦРДиМ Насиба Ахмедова рассказала, что, когда Алексею Петрушевскому звонили ночью с информацией о беспризорных детях, он немедленно выезжал на место.

«Почему власти не обращают на это внимания? Когда новому директору задали вопрос, делает ли она то же самое, что и Алексей Петрушевский, та ответила: приказа нет. Почему депутаты не обращают внимания на нового директора? Все, кто жил в других детских домах, бежали в центр Петрушевского. В других детдомах у детей забирают подарки, у нас такого не было. Порой у каждого ребенка было по семь-восемь подарков. Он вывозил нас на природу, на Иссык-Куль. Такого в других учреждениях нет», — возмущается она.

Воспитанники ЦРДиМ просят освободить Алексея Петрушевского из-под стражи.

Алексея Петрушевского обвиняют в том, что он злоупотребил должностным положением, будучи директором центра. В 2017 году мальчику, чья мать вела асоциальный образ жизни, стала помогать чужая женщина. Директор центра разрешил ребенку встречаться с ней. По версии следствия, он не имел права этого делать. Алексея Петрушевского взяли под стражу в зале суда. Потом Первомайский районный суд столицы изменил меру пресечения на домашний арест. Однако 27 июня коллегия Бишкекского горсуда изменила решение первой инстанции. Алексея Петрушевского вновь арестовали и отправили в следственный изолятор.