Как и почему горуправление соцразвития «прессует» Алексея Петрушевского

Как и почему горуправление соцразвития «прессует» директора Центра реабилитации беспризорных детей Алексея Петрушевского

Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека неслучайно в народе называют центром Петрушевского. Алексей Петрушевский основал этот центр и работает с трудными детьми более 15 лет.

За эти годы центр вывел в люди 1 тысячу 700 детей, которые без этой поддержки могли остаться за гранью.

Сейчас Алексей Петрушевский вынужден, как ни парадоксально, противостоять клевете и нападкам со стороны руководства городского управления соцразвития, хотя по сути управление призвано курировать и поддерживать деятельность ЦРДиМ.

Чем Петрушевский стал неугоден руководству городского управления соцразвития? Какие недопустимые факты он вскрыл и обнародовал?

В пресс-конференции принимают участие:

Галина Бибикова — замдиректора по АХЧ;

Оксана Шувалова — психолог;

Анастасия Чуйкова — соцработник;

Гульзарбек Атканов — бухгалтер.