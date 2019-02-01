Как и почему горуправление соцразвития «прессует» Алексея Петрушевского

Как и почему горуправление соцразвития «прессует» директора Центра реабилитации беспризорных детей Алексея Петрушевского
Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека неслучайно в народе называют центром Петрушевского. Алексей Петрушевский основал этот центр и работает с трудными детьми более 15 лет.
За эти годы центр вывел в люди 1 тысячу 700 детей, которые без этой поддержки могли остаться за гранью.
Сейчас Алексей Петрушевский вынужден, как ни парадоксально, противостоять клевете и нападкам со стороны руководства городского управления соцразвития, хотя по сути управление призвано курировать и поддерживать деятельность ЦРДиМ.
Чем Петрушевский стал неугоден руководству городского управления соцразвития? Какие недопустимые факты он вскрыл и обнародовал?
В пресс-конференции принимают участие:
Галина Бибикова — замдиректора по АХЧ;
Оксана Шувалова — психолог;
Анастасия Чуйкова — соцработник;
Гульзарбек Атканов — бухгалтер.