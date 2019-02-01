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Как и почему горуправление соцразвития «прессует» Алексея Петрушевского

Как и почему горуправление соцразвития «прессует» директора Центра реабилитации беспризорных детей Алексея Петрушевского

Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии Бишкека неслучайно в народе называют центром Петрушевского. Алексей Петрушевский основал этот центр и работает с трудными детьми более 15 лет.

За эти годы центр вывел в люди 1 тысячу 700 детей, которые без этой поддержки могли остаться за гранью.

Сейчас Алексей Петрушевский вынужден, как ни парадоксально, противостоять клевете и нападкам со стороны руководства городского управления соцразвития, хотя по сути управление призвано курировать и поддерживать деятельность ЦРДиМ.

Чем Петрушевский стал неугоден руководству городского управления соцразвития? Какие недопустимые факты он вскрыл и обнародовал?

В пресс-конференции принимают участие:

Галина Бибикова — замдиректора по АХЧ;
Оксана Шувалова — психолог;
Анастасия Чуйкова — соцработник;
Гульзарбек Атканов — бухгалтер.
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