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Экономика

Таможенный кодекс ЕАЭС. Все, что нужно о нем знать

В странах Евразийского экономического союза 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс. Документ действует неделю. Но в Кыргызстане мало кто знает, чего от него ждать. ИА «24.kg» собрало основные новшества, который внес кодекс.

Как Кыргызстан оскандалился

В Кыргызстане принятие Таможенного кодекса сопровождалось скандалом. Все началось еще в декабре 2016 года. На саммите глав государств ЕАЭС сначала сообщили, что Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс. Однако чуть позже председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил, что Кыргызстан все-таки подписал документ.

В апреле 2017 года сначала премьер-министры, а потом и президенты стран ЕАЭС подтвердили, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Для этого страны союза решили синхронизировать процесс ратификации документа.

Но в итоге правительство Кыргызстана внесло Таможенный кодекс ЕАЭС на ратификацию в Жогорку Кенеш лишь в конце октября 2017 года. Депутаты приняли документ в первом чтении только 30 ноября 2017 года. Дальнейшее голосование за документ и вовсе затянулось. В окончательном третьем чтении депутаты одобрили кодекс лишь 27 декабря 2017 года.

Но и здесь возникли сложности. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков наложил на документ вето и вернул его в парламент. Оказалось, депутаты приняли законопроект с формулировкой, что он вступает в силу по истечении 15 дней после подписания главой государства. Депутатам в последний рабочий день 2017 года пришлось собираться на внеочередное заседание, чтобы принять новую редакцию закона о ратификации договора о ЕАЭС.

Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС 30 декабря 2017 года. Кыргызстан оказался последней страной союза, которая одобрила документ.

Депутаты посчитали, что в ошибке со сроками вступления в силу Таможенного кодекса виновато правительство. Депутат Исхак Масалиев потребовал рассмотреть ответственность премьер-министра за «политическую ошибку».

Глава кабмина Сапар Исаков ждать нагоняя от депутатов не стал. По распоряжению премьер-министра выговор объявили министру экономики Артему Новикову, председателю Государственной таможенной службы Кубанычбеку Кулматову. Строгий выговор получил заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев и заместитель председателя ГТС Замирбек Ниязалиев.

За ненадлежащее исполнение обязанностей уволили ряд сотрудников аппарата правительства. Санжара Уметалиева освободили от должности представителя Кыргызстана в ЕАЭС.

Зачем нужен новый кодекс

По заявлению Евразийской экономической комиссии, в Таможенном кодексе учтены 70 процентов предложений бизнеса. В документ включили все имевшиеся ранее правила и положения, касающиеся работы таможни в странах союза. Это должно существенно упростить процедуру ведения бизнеса. Теперь во всех странах ЕАЭС единые нормы и правила.

«Таможенный кодекс ЕАЭС — основополагающий свод правил регулирования внешнеэкономической деятельности для всех стран «пятерки». Это один из главных итогов нашей работы в 2017 году», — заявил журналистам председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Главное отличие нового Таможенного кодекса от предшественника в том, что он полностью ориентирован на электронные технологии.

Многие процессы автоматизируют, а общение предпринимателей и таможенников сведется к минимуму. Кодексом внедряется такое понятие, как «электронное декларирование». В ЕЭК уверены, что это позволит сократить коррупционные риски, транзакционные издержки и ускорит работу таможенных служб.

Время регистрации декларации сократится в два раза, а время выпуска товаров — в шесть раз.

Главный плюс — новое таможенное законодательство избавит участников внешнеэкономической деятельности от необходимости представлять в обязательном порядке таможенному органу документы, на основании которых заполнена электронная декларация. Предъявить их надо только в тех случаях, когда сработают профили риска информационной системы, а не сотрудника таможни.

Прописано и внедрение механизма «единого окна» для таможенных процедур. В идеале планируется, что бизнесмен подает декларацию в электронном формате через Интернет, и на том его проблемы заканчиваются. Контролирующие органы дальше сами ведут проверку. Не надо ходить с одним и тем же набором документов к таможенникам, ветеринарам, фитосанитарным службам и так далее.

«Мы предлагаем бизнесу четкие и стабильные правила — такой свод норм, который позволит каждому предпринимателю заранее провести необходимые экономические расчеты с уверенностью, что правила неожиданно не поменяются, когда груз ввезут на таможенную территорию ЕАЭС», — заключил Тигран Саркисян.

Онлайн-покупки пока не ограничили

По большей части новый Таможенный кодекс касается все-таки бизнеса. Именно предприниматели ведут торговлю, возят продукцию через таможенные границы. Они первыми и будут оценивать, насколько удачным оказался документ. Однако есть в нем и раздел, который интересен широкому кругу обывателей. Речь об онлайн-торговле.

При обсуждении документа много шуму наделали возможные ограничения при покупках на иностранных сайтах. После волны негодования инициаторы решили оставить в силе действующие нормы беспошлинного ввоза товаров — до 1 тысячи евро. И речь не об одной покупке, а о суммарной стоимости всех покупок за месяц. Но это только на 2018 год.

С 2019 года любителям заграничного шопинга придется умерить аппетиты. Сумма порога беспошлинного ввоза снизится до 500 евро.

В случае его превышения придется платить таможенную пошлину — 30 процентов от уплаченной суммы, но не менее чем 4 евро за 1 килограмм товара.

С 2020 года пошлиной будет облагаться любая покупка дороже 200 евро. Оплатить придется 15 процентов от суммы — но не меньше, чем 2 евро за килограмм.

Еще через два года в расчет будут брать уже каждую покупку, а не общую сумму стоимости товаров за месяц. В ЕЭК отмечают, что так они пытаются бороться с теми, кто перепродает зарубежные товары по завышенным ценам.
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