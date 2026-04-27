ЕАЭС одобрил энергорынок и новые правила маркировки товаров

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, повестка включала 40 вопросов, из которых 19 были приняты без обсуждения. Основное внимание уделено вопросам интеграции, торговли и макроэкономической устойчивости.

Одним из ключевых решений стало одобрение обновленного плана по созданию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Также поддержан проект соглашения о возможной зоне свободной торговли с Тунисом — окончательное решение примут главы государств.

Совет ЕЭК принял решение освободить от таможенных пошлин отдельные виды светодиодных модулей объемом до 23 миллионов штук в год до 30 июня 2028 года.

Кроме того, одобрен план интеграции национальных информационных систем, который предусматривает создание единой системы прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Ожидается, что это усилит ветеринарный контроль и обеспечит прозрачность перемещения товаров внутри Союза.

В рамках борьбы с инфляцией комиссии поручено разработать комплекс совместных мер для стран ЕАЭС.

Также принят ряд решений, направленных на поддержку бизнеса и здравоохранения. В частности, упрощены требования к системе менеджмента качества медицинских изделий, что должно снизить затраты производителей и ускорить доступ продукции на рынок.

Дополнительно утверждено введение маркировки для новых категорий товаров, включая строительные материалы, лакокрасочную продукцию и детские товары. При этом страны ЕАЭС смогут самостоятельно определять сроки внедрения маркировки.

По итогам заседания утверждена повестка предстоящего саммита Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в мае в Астане.