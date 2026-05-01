Власть

В кадровый резерв без конкурса. Экс-чиновникам и сотрудникам ЕАЭС откроют вход

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект указа президента о внесении изменений в порядок формирования кадрового резерва госслужбы.

Документ предлагает расширить список лиц, которые могут попасть в резерв на административные должности без прохождения конкурсных процедур.

В частности, в кадровый резерв смогут включать:

  • сотрудников, проработавших в органах Евразийского экономического союза более двух лет,
  • лиц, занимавших политические государственные и муниципальные должности (за исключением депутатов местных кенешей).

Основанием для включения станет личное заявление, поданное в течение шести месяцев после освобождения от должности.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения необходимы для приведения действующего указа в соответствие с обновленным законодательством. В действующей редакции такие нормы отсутствуют, что создает правовую неопределенность.

Разработчики уверены, что принятие указа не повлечет негативных последствий и позволит упростить доступ к государственной службе для специалистов с опытом.

Проект размещен на едином портале общественного обсуждения 30 апреля 2026 года. После принятия указ вступит в силу через 15 дней со дня официального опубликования.
