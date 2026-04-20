16:33
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Экономика

Кыргызстан предложил Moody’s повысить суверенный рейтинг страны

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков встретился с аналитиками Moody’s в ходе Весенних совещаний Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, кыргызская сторона предложила агентству в дальнейших обзорах рассмотреть возможность повышения текущего суверенного рейтинга страны с уровня B3.

Бакыт Сыдыков отметил, что республика рассматривает сотрудничество с Moody’s как важную часть диалога для укрепления доверия международных инвесторов и объективной оценки проводимых экономических реформ.

Также министр поблагодарил агентство за решение, принятое в июле 2025 года, когда прогноз по рейтингу Кыргызстана был улучшен до positive при сохранении оценки B3.

По словам главы ведомства, экономика страны последние четыре года показывает устойчивый рост на уровне 9,5–11 процентов ежегодно. Он связал это с инвестициями, внутренним спросом, развитием строительства, сферы услуг и промышленности.

Справка

Moody’s — одна из крупнейших мировых компаний в сфере кредитных рейтингов и оценки рисков. Суверенные рейтинги агентства используются инвесторами и финансовыми институтами при оценке надежности стран-заемщиков и могут влиять на стоимость внешних заимствований.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/371101/
просмотров: 352
Версия для печати
Популярные новости
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;апреля Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане повышаются тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
В&nbsp;КР&nbsp;запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов
В&nbsp;Кыргызстане ввели &laquo;регуляторную гильотину&raquo;: что изменится для бизнеса В Кыргызстане ввели «регуляторную гильотину»: что изменится для бизнеса
Бизнес
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
20 апреля, понедельник
16:01
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи чере...
15:38
Вдохновленные Играми кочевников байкеры Бишкека откроют сезон с этно-шоу
15:35
Суд продлил арест бывшему главе Управления ГКНБ по Бишкеку до середины июня
15:21
Учения «Коопсуздук-2026» в Караколе. Чиновников готовят к работе в кризис
15:18
Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР