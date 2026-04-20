Кыргызстан предложил Moody’s повысить суверенный рейтинг страны

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков встретился с аналитиками Moody’s в ходе Весенних совещаний Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, кыргызская сторона предложила агентству в дальнейших обзорах рассмотреть возможность повышения текущего суверенного рейтинга страны с уровня B3.

Бакыт Сыдыков отметил, что республика рассматривает сотрудничество с Moody’s как важную часть диалога для укрепления доверия международных инвесторов и объективной оценки проводимых экономических реформ.

Также министр поблагодарил агентство за решение, принятое в июле 2025 года, когда прогноз по рейтингу Кыргызстана был улучшен до positive при сохранении оценки B3.

По словам главы ведомства, экономика страны последние четыре года показывает устойчивый рост на уровне 9,5–11 процентов ежегодно. Он связал это с инвестициями, внутренним спросом, развитием строительства, сферы услуг и промышленности.