В России увеличили срок временного пребывания водителей-международников

В России увеличили срок временного пребывания для водителей-международников из государств ЕАЭС — теперь они могут находиться 180 дней в стране. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале и вступает в силу с 30 июня 2026 года.

В 2025 году международные перевозчики из стран ЕАЭС столкнулись с серьезными трудностями при работе в России. Сокращение разрешенного срока пребывания иностранных граждан до 90 дней в год привело к росту издержек транспортных компаний и нарушению устоявшихся логистических процессов. Кроме того, к водителям, превысившим установленный лимит, применялись соответствующие санкции.

Проблема неоднократно рассматривалась на площадке Евразийской экономической комиссии по обращению Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, а также представителей логистического бизнеса ЕАЭС, в том числе Ассоциации международных грузоперевозчиков КР.

По итогам оперативных совещаний с участием представителей соответствующих государственных структур и подразделений ЕЭК выработаны меры, позволившие сохранить непрерывность международных перевозок, а также найдены оптимальные механизмы решения проблемы.

В настоящее время вопрос урегулирован. Согласно принятому постановлению, срок пребывания в России увеличен до 180 суток суммарно в течение календарного года для профессиональных водителей — граждан СНГ и Грузии, осуществляющих международные автомобильные перевозки и въезжающих в страну в безвизовом порядке.

При этом обязательным условием является подача соответствующего заявления для въезда и пребывания на территории Российской Федерации. Подробная информация о порядке подачи заявления доступна на портале «Госуслуги».

Для реализации меры правительство Российской Федерации также утвердило перечень документов, необходимых при подаче заявления. В их числе: