Общество

В России увеличили срок временного пребывания водителей-международников

В России увеличили срок временного пребывания для водителей-международников из государств ЕАЭС — теперь они могут находиться 180 дней в стране. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале и вступает в силу с 30 июня 2026 года.

В 2025 году международные перевозчики из стран ЕАЭС столкнулись с серьезными трудностями при работе в России. Сокращение разрешенного срока пребывания иностранных граждан до 90 дней в год привело к росту издержек транспортных компаний и нарушению устоявшихся логистических процессов. Кроме того, к водителям, превысившим установленный лимит, применялись соответствующие санкции.

Проблема неоднократно рассматривалась на площадке Евразийской экономической комиссии по обращению Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, а также представителей логистического бизнеса ЕАЭС, в том числе Ассоциации международных грузоперевозчиков КР.

По итогам оперативных совещаний с участием представителей соответствующих государственных структур и подразделений ЕЭК выработаны меры, позволившие сохранить непрерывность международных перевозок, а также найдены оптимальные механизмы решения проблемы.

В настоящее время вопрос урегулирован. Согласно принятому постановлению, срок пребывания в России увеличен до 180 суток суммарно в течение календарного года для профессиональных водителей — граждан СНГ и Грузии, осуществляющих международные автомобильные перевозки и въезжающих в страну в безвизовом порядке.

При этом обязательным условием является подача соответствующего заявления для въезда и пребывания на территории Российской Федерации. Подробная информация о порядке подачи заявления доступна на портале «Госуслуги».

Для реализации меры правительство Российской Федерации также утвердило перечень документов, необходимых при подаче заявления. В их числе:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • национальное или международное водительское удостоверение, подтверждающее право управления транспортными средствами соответствующих категорий;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • международная товарно-транспортная накладная (для грузоперевозчиков) либо документы, подтверждающие пассажирские перевозки.
Материалы по теме
ЕАЭС одобрил энергорынок и новые правила маркировки товаров
Таможня России стала начислять повышенные пошлины на товары из ЕАЭС
Ответственное развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС обсудил Межправсовет
Меры по антидемпинговым пошлинам на диоксид титана и фольгу утвердили в КР
В ЕАЭС упростят выдачу спецдокументов для проезда крупногабаритного транспорта
Евразийский экономический союз либерализует торговлю с ОАЭ
Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ, если цена на российский газ повысится
Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3 процента
КР и Армению призывают активнее участвовать в кооперации со странами ЕАЭС
Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $2,6 триллиона до $3 триллионов
Популярные новости
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Почему Бишкек отказался от&nbsp;автобусов &laquo;Белес&raquo; и&nbsp;выбрал китайские Почему Бишкек отказался от автобусов «Белес» и выбрал китайские
Бизнес
Объявлен тендер на&nbsp;благоустройство участка на&nbsp;пересечении Чуй&mdash;Абдрахманова Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития&nbsp;КР включен в&nbsp;листинг Кыргызской фондовой биржи Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
&laquo;Оптима Банк&raquo; поддержал экологический проект фонда &laquo;Таза Карма&raquo; «Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»
