Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Кыргызстана на уровне В

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана в иностранной валюте на уровне В. Прогноз — стабильный, говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что рейтинг отражает умеренный дефицит бюджета страны, низкий уровень государственного долга и сильные перспективы роста, обусловленные инвестициями в энергетический и горнодобывающий секторы.

«Это компенсируется небольшой экономикой с низким уровнем дохода, которая сильно зависит от России в транзитной торговле и денежных переводах, а также подвержена влиянию региональных геополитических факторов. Показатели управления значительно ниже медианы для рейтинга «B», несмотря на улучшение политической стабильности в последние годы», — отмечают аналитики.

Рост ВВП Кыргызстана в период 2022-2025 годов в среднем составил 10,1 процента за счет увеличения объемов торговли и притоку капитала, а также благодаря быстрому развитию строительства.

С 2022 года республика значительно выиграла от перенаправления товаров из Китая в РФ. При этом добыча золота, особенно на руднике Кумтор, остается жизненно-важной для экспортных доходов и налоговых поступлений страны.

Fitch ожидает замедления экономики КР до 6 процентов в 2026 году по мере нормализации потоков торговли и капитала. При этом риски перебоев в поставках энергоносителей ограничены, поскольку страна получает почти весь объем импорта топлива из РФ.

Война на Ближнем Востоке усиливает инфляционное давление и повышает риски для торговли и логистики.

«Инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы, благоприятные демографические тенденции и усилия по диверсификации и формализации экономики будут поддерживать среднесрочный и долгосрочный потенциал роста на уровне 5-5,5%. Началась подготовка к двум мегапроектам: строительство Камбар-Атинской ГЭС-1, которое поддерживается Всемирным банком, и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — отмечают в Fitch.

Агентство ожидает инфляцию на уровне 9 процентов в 2026 году, а также увеличение фискального дефицита до 3,5 процента ВВП по сравнению с профицитом в 2022-2024 годах.