Экономика

Итоги марта. За счет чего растет экономика Кыргызстана и какие риски появились

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января — марта 2026 года достиг, по предварительной оценке, 428,6 миллиарда сомов. По сравнению с январем — мартом 2025-го он увеличился на 10,1 процента. По итогам прошлого года показатель составил 11,1 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйверами промышленности по итогам двух месяцев этого года стало производство химической продукции (рост в 3,1 раза), деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (в 1,7 раза) и фармацевтической продукции (в 1,6 раза).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Валовой внутренний продукт

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты. В обзоре же мы оперируем официальными данными в сомах.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 50,4 процента, отраслей товарного производства — 33,2 процента и чистых налогов на продукты — 16,4 процента.

Промышленность

Объем промышленного производства в январе — марте 2026-го составил 227 миллиардов 240,5 миллиона сомов. Рост в годовом исчислении — 14 процентов. В отличие от 2025-го, он обеспечен повышением объемов производства:

  • химической продукции — в 3,1 раза;
  • деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — в 1,7 раза;
  • фармацевтической продукции — в 1,6 раза;
  • транспортных средств — на 49,5 процента;
  • резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов — на 39,7 процента;
  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 17,9 процента;
  • очищенных нефтепродуктов — на 14,6 процента;
  • основных металлов — на 10,5 процента;
  • добычи полезных ископаемых — на 30,4 процента.

Вместе с тем снизились объемы производства электроэнергии на 8,2 процента.

В секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост в 10,1 процента связан в основном с повышением сбора и распределения воды.

Как влияет на экономику сфера услуг

По итогам первого квартала этого года сектор услуг обеспечил 50,4 процента валового внутреннего продукта и продолжил уверенный рост по всем ключевым направлениям.

Наибольшие объемы у оптовой и розничной торговли, включая ремонт автомобилей и мотоциклов. Оборот в этом сегменте составил 465 миллиардов 267,6 миллиона сомов с ростом на 12,1 процента к январю — марту 2025 года.

Розничная торговля выросла на 16,1 процента, достигнув 143 миллиардов 136,5 миллиона сомов.

Услуги гостиниц и ресторанов также показали положительную динамику. За три месяца предприятия этой сферы оказали услуги на 12 миллиардов 93 миллиона сомов, что превышает прошлогодние показатели на 12,9 процента.

У почтовой и курьерской деятельности самый высокий рост в сфере — плюс 25,2 процента (объем достиг 734,3 миллиона сомов).

Транспорт перевез 14 миллионов 355,1 тысячи тонн грузов (рост на 7,8 процента) и 175,9 миллиона пассажиров (увеличение на 6,9 процента).

Услуги связи принесли экономике 10 миллиардов 359,4 миллиона сомов. Рост в этом сегменте 8,1 процента по сравнению с январем — мартом 2025-го.

Инвестиции в основной капитал

Резкое повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — мартом 2025-го на 22,5 процента обеспечил рост внутренних источников финансирования в 1,2 раза. Внешние инвестиции увеличились с начала года в 1,5 раза.

Общий объем капиталовложений с начала 2026 года достиг 77 миллиардов 319 миллионов сомов.

Основной объем инвестиций в январе — марте этого года (около 91 процента от их общего объема) пошел на строительство жилья и обрабатывающих производств, объектов образования, добычи полезных ископаемых и энергетики.

Прогнозы роста и риски перегрева экономики

Международные финансовые институты и кабинет министров Кыргызстана ожидают сохранения устойчивого роста экономики страны в 2026 году, хотя темпы замедлятся по сравнению с рекордными 11,1 процента в 2025-м.

По оценкам Азиатского банка развития, рост составит 8,9 процента, тогда как власти республики рассчитывают на 8,6 процента. Всемирный банк дает более сдержанный прогноз в 6,1 процента. Основным драйвером роста останется внутренний спрос, поддерживаемый государственными инвестициями и денежными переводами.

Несмотря на позитивную динамику, миссия Международного валютного фонда предупреждает о признаках перегрева экономики. Быстрый рост кредитования, значительное повышение заработной платы и избыточная ликвидность создают структурные дисбалансы.

Эксперты отмечают необходимость своевременной корректировки макроэкономической политики для предотвращения негативных последствий.

Главным вызовом для страны остается высокая инфляция, которая, по прогнозам АБР, достигнет 10,3 процента в 2026 году. Этот показатель значительно превышает целевой коридор Нацбанка КР в 5–7 процентов.

На рост цен повлияют повышение тарифов на энергоносители, колебания обменного курса и активный внутренний спрос. Ожидается, что НБ КР сохранит жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляционного давления.

В фискальном секторе аналитики МВФ прогнозируют переход государственного бюджета в дефицит после профицита предыдущих лет. Основная причина — рост расходов на оплату труда в госсекторе и масштабные капитальные вложения.

Специалисты указывают на проблему квазифискальных расходов и призывают к полному учету всех финансовых операций в рамках бюджета для оценки реальной фискальной позиции.

Для повышения устойчивости экономики МВФ рекомендует правительству отменить часть льгот по НДС, внедрить прогрессивную шкалу подоходного налога и постепенно сократить энергетические субсидии.

Среди внешних рисков для Кыргызстана выделяют возможное падение объемов реэкспорта, волатильность цен на мировых рынках сырья и глобальную геополитическую нестабильность.
