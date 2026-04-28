В Чаткале начали строить каскад ГЭС и солнечной электростанции

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области стартовало строительство каскада гидроэлектростанций. Об этом сообщило полномочное представительство президента в регионе.

В церемонии закладки капсулы в селе Каныш-Кыя участвовали полпред Тилек Текебаев, научный руководитель проекта Акылбек Жапаров, представители китайской корпорации SINOMACH и местные жители.

В рамках масштабного проекта начали возведение двух ключевых объектов:

на участке «Кара-Корум» строится муниципальная малая ГЭС мощностью 5 мегаватт, которая будет производить около 20 миллионов киловатт-часов в год;

в селе Жаны-Базар стартовало строительство солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт с годовой выработкой 1,6 миллиона киловатт-часов.

Объем инвестиций в проект в рамках государственно-частного партнерства составит $259,8 миллиона.

Эти объекты должны покрыть дефицит электроэнергии в районе и снизить зависимость от импорта.

«Помимо укрепления энергобезопасности, реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест и обеспечить поливной водой свыше 1 тысячи гектаров засушливых земель», — отметили в представительстве.