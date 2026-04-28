14:09
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Экономика

В Чаткале начали строить каскад ГЭС и солнечной электростанции

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области стартовало строительство каскада гидроэлектростанций. Об этом сообщило полномочное представительство президента в регионе.

В церемонии закладки капсулы в селе Каныш-Кыя участвовали полпред Тилек Текебаев, научный руководитель проекта Акылбек Жапаров, представители китайской корпорации SINOMACH и местные жители.

В рамках масштабного проекта начали возведение двух ключевых объектов:

  • на участке «Кара-Корум» строится муниципальная малая ГЭС мощностью 5 мегаватт, которая будет производить около 20 миллионов киловатт-часов в год;
  • в селе Жаны-Базар стартовало строительство солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт с годовой выработкой 1,6 миллиона киловатт-часов.

Эти объекты должны покрыть дефицит электроэнергии в районе и снизить зависимость от импорта.

Объем инвестиций в проект в рамках государственно-частного партнерства составит $259,8 миллиона. 

«Помимо укрепления энергобезопасности, реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест и обеспечить поливной водой свыше 1 тысячи гектаров засушливых земель», — отметили в представительстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372206/
просмотров: 300
Версия для печати
28 апреля, вторник
14:07
В фонде «Бугу эне» показали слепую медведицу, спасенную из токмокского зоопарка В фонде «Бугу эне» показали слепую медведицу, спасенную...
14:05
Бали ближе с каждым переводом с «Оптима Банком»
14:00
Граница с Китаем временно закроется
13:50
Для иностранцев с гражданством РФ изменен порядок получения детских пособий
13:42
В Ошской области раскрыли канал нелегальной миграции