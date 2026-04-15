Экономика

Таможня России стала начислять повышенные пошлины на товары из ЕАЭС

Таможенные органы России стали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, ввозимые в РФ через государства Евразийского экономического союза. Об этом пишет Forbes.

Речь идет о поставках через Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан.

Повышенные ставки будут действовать до конца 2027 года и составят от 15 до 50 процентов в зависимости от категории продукции. Ограничения затронут широкий спектр товаров, в числе которых продукты питания, одежда, парфюмерно-косметическая продукция, алкоголь и напитки.

Отмечается, что бизнес начал сталкиваться с новыми таможенными доначислениями на товары из «недружественных стран», закупленные через партнеров в ЕАЭС. Как сообщает Forbes, таможенные органы начали применять повышенные пошлины к продукции, которая ранее считалась «товаром союза» и не облагалась повторными сборами при пересечении российской границы.

Например, пошлина на французские духи выросла с 6,5 до 20 процентов, а на помаду — до 35 процентов.

Юристы отмечают, что с 2025 года подобные доначисления стали массовыми, особенно при поставках косметики и одежды через Казахстан.

Эксперты предупреждают, что новая практика противоречит принципам единого рынка ЕАЭС, где пошлина должна уплачиваться лишь однажды. В результате бизнес сокращает ассортимент, а стоимость логистики растет из-за усиленного досмотра.
