Тенге и рубль обновили максимумы 2026 года: курсы валют на 29 апреля

Казахский тенге обновил годовой рекорд, а российский рубль вернулся к своим максимальным значениям. Доллар, евро и китайский юань подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4296 сома (снижение на 0,001 процента). Практически не изменился, удерживаясь вблизи годового минимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,76 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,3101 сома (снижение на 0,4 процента). Наиболее заметное падение среди основных валют за сутки.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,87 сома, продажа — 102,84 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1679 сома (рост на 0,52 процента). Очередной максимум 2026 года. Валюта вернулась к рекордному уровню, зафиксированному 22 апреля. Курс самый высокий с середины 2022-го.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,132 сома, продажа — 1,17 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1914 сома (рост на 1,11 процента). Абсолютный максимум 2026 года. Валюта преодолела предыдущий пик апреля (0,1902 сома).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1694 сома, продажа — 0,1956 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7902 сома (снижение на 0,2 процента). Скорректировался после недавнего роста, оставаясь в зоне многолетних максимумов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,3 сома.
Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.