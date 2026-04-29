10:31
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Экономика

Тенге и рубль обновили максимумы 2026 года: курсы валют на 29 апреля

Фото из интернета. Казахский тенге за сутки укрепился сразу на 1,11 процента

Казахский тенге обновил годовой рекорд, а российский рубль вернулся к своим максимальным значениям. Доллар, евро и китайский юань подешевели. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4296 сома (снижение на 0,001 процента). Практически не изменился, удерживаясь вблизи годового минимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,29 сома, продажа — 87,76 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,3101 сома (снижение на 0,4 процента). Наиболее заметное падение среди основных валют за сутки.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,87 сома, продажа — 102,84 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1679 сома (рост на 0,52 процента). Очередной максимум 2026 года. Валюта вернулась к рекордному уровню, зафиксированному 22 апреля. Курс самый высокий с середины 2022-го.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,132 сома, продажа — 1,17 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1914 сома (рост на 1,11 процента). Абсолютный максимум 2026 года. Валюта преодолела предыдущий пик апреля (0,1902 сома).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1694 сома, продажа — 0,1956 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7902 сома (снижение на 0,2 процента). Скорректировался после недавнего роста, оставаясь в зоне многолетних максимумов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,3 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372307/
просмотров: 674
Версия для печати
Популярные новости
Доллар обновил годовой минимум, дешевеют и другие валюты. Курс на 27 апреля
Санкции ЕС. Чем грозит наказание Европы Кыргызстану, рассказали эксперты
Три месторождения в Иссык-Кульской области выставлены на аукцион
Кыргызстан увеличил импорт яиц в три раза, экспорт масла рухнул в 40 раз
Бизнес
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
29 апреля, среда
10:27
Вопрос поставки школьных автобусов в Кыргызстан обсудили в Китае Вопрос поставки школьных автобусов в Кыргызстан обсудил...
10:25
Бакыт Торобаев: Кыргызстан за совместные зеленые проекты ШОС в энергетике
10:16
В Кыргызстане вводят аккредитацию для компаний по кибераудиту
10:07
В модернизацию Майлуу-Сууйского лампового завода вложат почти миллиард сомов
10:00
День города. От средневекового Джуля до современного Бишкека