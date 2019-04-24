Как все государственное в Кыргызстане стало частным для особой касты

В Кыргызстане все акционерные общества с государственной долей — частные. Все ОАО имеют частную форму собственности, но контрольный пакет акций — у государства, что дает ему возможность распоряжаться активами компаний, в том числе и продать.

Прецеденты уже были, когда продали ОАО «Кыргызгаз». Теперь российский «Газпром» намерен купить имущество и активы ОАО «Кыргызнефтегаз».

Неоднократно поступают предложения продать энергокомпании и простаивающие предприятия. 24.kg выяснило, насколько просто государственные компании могут перейти в частные руки.

Тотальная распродажа

В марте 2010 года тогдашний премьер-министр Данияр Усенов предложил продать распределительные компании за $1. Напомним, «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Джалал-Абадэлектро» выставили на продажу.

Премьер хотел заключить политическую сделку – продать компании партии «Ата Мекен» или СДПК.

За месяц до этого уже пристроили «Северэлектро» и «Кыргызтелеком». Победителем тендера без установления цены на покупку госпакета акций крупнейшей распредкомпании Кыргызстана «Северэлектро» признано ОАО «Чакан ГЭС». Ему противостояли компании из России и Казахстана. Победитель выразил готовность приобрести государственный пакет акций (80 процентов) за $3 миллиона и инвестировать в распредкомпанию $79,9 миллиона в течение 10 лет.

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Госпакет акций «Кыргызтелекома» продали консорциуму компаний, зарегистрированных в Казахстане, Кыргызстане и на Кипре, — ТОО «Инвестиционная компания К.С.Д.» (Казахстан), «Нимиско Холдингс Ко. Лимитед» (Кипр), «Колимар Холдингс Ко. Лимитед» (Кипр) и ОАО «Ала-Тоо кени» (Кыргызстан). Всего на конкурс поступило шесть заявок. В итоге 77,84 процента акций национального оператора продано за 1,78 миллиарда сомов. Победитель обязался инвестировать в «Кыргызтелеком» $200 миллионов. Интересно, что незадолго до этого Национальный банк КР исключил Кипр из числа офшорных зон.

Всем известно, к чему впоследствии привели эти сделки.

В результате таких действий государству нанесен ущерб в $132 миллиона.

Неофициально все знали, что «Чакан ГЭС» руководит Алексей Ширшов — близкий человек Максима Бакиева. После двух несостоявшихся тендеров была цель продать компанию хорошему инвестору, который готов вложить средства в модернизацию.

По данным следствия, Данияр Усенов и Мурат Суталинов (тогда глава СНБ) 15 сентября 2009 года путем давления заключили заведомо невыгодный контракт с «Чакан ГЭС».

Чужаки на стратегических объектах

Горький опыт 2010 года ничему не научил чиновников Кыргызстана. То и дело вновь говорят о продаже распредкомпаний.

В 2014 году финансовая компания «Сенти» предложила продать 10-15 процентов акций «Северэлектро».

Как сообщала на круглом столе исполнительный директор ОсОО «ФК «Сенти» Мээрим Аскарбекова, проблему отсутствия инвестиций можно решить через фондовый рынок, то есть через продажу части государственной доли или выход корпоративных облигаций — акций (процедура IPO).

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«Например, 5 процентов от государственной доли составляет 48 миллионов 261 тысячу акций, сегодня номинальная стоимость одной акции — 7 тыйынов, рыночная — 10,34 сома. Если продать хотя бы 5 процентов акций по рыночной стоимости, то можно привлечь 499 миллионов сомов. А продажа 10 процентов госдоли составит 998 миллионов, то есть уже покрывает ту заложенную в бюджете ОАО «Северэлектро» сумму, которая должна идти на реконструкцию. А при продаже 15 процентов счет уже пойдет на миллиарды. По IPO то же самое: можно тогда не продавать госдолю, но сделать новый выпуск акций и разместить среди населения, разработать хороший бизнес-план, чтобы сами граждане вложили средства», — поделилась она расчетами.

Сапарбек Аргымбаев долгое время входил в дирекцию «Северэлектро». По его словам, распредкомпании являются стратегическими объектами, поэтому недопустимо пускать на них посторонних.

«Бессистемное разрушение энергетической отрасли шло в течение 20 лет — для введения системной коррупции. Разрушили до того, что в системе появилась особая каста людей, которая сегодня на тех недоделках законодательной базы получает достаточно высокие дивиденды», — пояснил он.

Операции с акциями

Как уверяет эксперт Расул Умбеталиев, сейчас хотят продать Токтогульскую ГЭС.

В 2016 году расформировали Министерство энергетики. Все активы энергокомпаний перешли в Энергохолдинг, который, к слову, также частная компания.

По словам Расула Умбеталиева, 29 августа 2016 года Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком своим решением произвела государственную регистрацию дополнительного, второго выпуска 62 миллионов 455 тысяч 745 простых именных акций ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» стоимостью 100 сомов каждая.

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«В 2016 году председатель ФУГИ Мелис Мамбетжанов и глава холдинга Айбек Калиев подписали договор № 44 о дополнительном выпуске акций. НЭХК обязался подписать с брокерской компанией договор. Победителем тендера стало ОсОО «ФК «Сенти». Андеррайтинг (гарантированное размещение ценных бумаг на первичном фондовом рынке) представляет собой покупку новых эмиссий ценных бумаг для последующей продажи. Необходимо остановить продажу основных стратегически важных энергетических объектов. Нужно ликвидировать холдинг и вернуть ценные бумаги ФУГИ. Парламент должен отменить постановление «О внесении изменения в Программу приватизации государственной собственности». Бывших чиновников ФУГИ и НЭХК следует привлечь к ответственности за попытку продать ценные бумаги особо важных энергетических объектов, а нынешних — за бездействие по возврату объектов в государственную собственность», — рассказал Расул Умбеталиев.

В Энергохолдинге пояснили, что 93,72 процента акций ОАО «Электрические станции», куда входят каскад Токтогульских ГЭС, Ат-Башинская ГЭС, строящиеся станции, ТЭЦ Бишкека и Оша, принадлежат государству.

«По закону эта доля не может быть продана, заложена, обменена в счет погашения внешнего долга КР. Выпуск новых акций не может осуществляться без согласия Жогорку Кенеша. Любые инсинуации на эту тему являются недостоверными и не соответствуют действительности», — сказал 24.kg глава холдинга Азамат Абдыкадыров.

Имущество «Электрических станций» не подлежит любым видам отчуждения. Исключение составляют Камбаратинские ГЭС — 1 и 2, ТЭЦ Бишкека.

Из указанного следует, что каскад Токтогульских ГЭС уже на момент создания ОАО «Электрические станции» находился в частной собственности данного акционерного общества.

Энергетики уверяют, что акции Энергохолдинга, принадлежащие государству, не могут быть проданы, заложены, обменены в счет погашения внешнего долга, переданы в доверительное управление.

Выгодные предложения

Но, как показывает практика, компанию с госдолей продать можно. За примером далеко ходить не пришлось. В 2014 году российский гигант «Газпром» выкупил за $1 «Кыргызгаз». По условиям сделки «Газпром» обязался выплатить все долги «Кыргызгаза», которые превышали $54 миллиона.

В настоящее время «Сенти» продает 97,9 процента ОАО «КыргызВНИПИЭнергопром». Это тоже один из стратегических объектов страны. Приоритетным направлением организации являлись комплексные научно-исследовательские, проектно-конструкторские и изыскательские работы по теплоэлектроцентралям, котельным на любом виде топлива, тепловым сетям, схемам теплоснабжения городов. Несмотря на то что компанию представляют как действующий прибыльный бизнес, ее намерены продать за $829 тысяч 940.

Основной вид деятельности «КыргызВНИПИЭнергопрома» — сдача недвижимости в аренду.

Продается и контрольный пакет акций ОАО «Кыргызлифт». Предприятие создали в 1973 году, в 1997-м его реорганизовали в ОАО «Кыргызлифт». Это одно из немногих предприятий, имеющих лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов, полный цикл работ по обслуживанию лифтов, включая испытание лифтового оборудования и модернизацию всех видов лифтов.

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По словам Мээрим Аскарбековой, часть активов госкомпаний можно вывести на IPO, чтобы население могло купить акции. При этом компания должна быть успешной, с хорошим менеджментом, положительным финансовым отчетом.

«Население заинтересовано в получении прибыли и дивидендов. Продажа 5 процентов акций помогла бы получить деньги для развития. Для населения плюс в финансовой активности, повышении грамотности. Миноритарии большой роли в управлении компанией не сыграют. Инвесторы рассчитывают на дивиденды и рост стоимости акций. На сегодня востребованы активы аэропорта «Манас». Акции покупают с удовольствием», — пояснила глава «Сенти».

Старые новые инвесторы

Во время государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан председатель правления российского ПАО «Газпром» Алексей Миллер и первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подписали дорожную карту об участии «Газпрома» в приобретении имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз».

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ПАО «Газпром» предложило бурение новых эксплуатационных скважин, которые позволят увеличить объем добычи природного газа до 100 миллионов кубометров в год и объемы переработки сырой нефти с выработкой 300-400 тысяч тонн нефтепродуктов в год.

Как ожидается, будут привлечены инвестиции в модернизацию дочернего филиала «Кыргызнефтегаз» — ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани». На полную реконструкцию завода потребуется $80-120 миллионов.

Для геолого-разведочных работ с целью увеличения объемов добычи нефти и газа придется вложить $250-300 миллионов. Для разбуривания эксплуатационными скважинами двух-трех месторождений необходимо пробурить примерно 800-1 000 скважин. На это требуются 7-10 лет и $400-500 миллионов. На сегодня финансовые возможности ОАО не позволяют в достаточном объеме производить геологоразведку нефти и газа, которая позволила бы в ближайшие годы привести к открытию новых месторождений.

У Кыргызстана огромные возможности для развития. Но зачастую мешают, как принято говорить, третьи силы, за которыми скрываются банальные коррупционеры. Поэтому предприятия и компании проще пустить с молотка.