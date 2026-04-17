В Кыргызстане ввели «регуляторную гильотину»: что изменится для бизнеса

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о введении временного правового режима в сфере разрешительных документов. С 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027-го в стране будет действовать механизм так называемой регуляторной гильотины.

Согласно документу, вводится исчерпывающий перечень разрешительных документов.

Граждане и субъекты предпринимательства смогут осуществлять деятельность без получения иных разрешений, не включенных в этот список (77 страниц). 

Под разрешительными документами понимаются лицензии, разрешения, свидетельства, патенты, справки, сертификаты, аккредитации, регистрации, заключения экспертиз и другие документы, необходимые для ведения отдельных видов деятельности. Исключение составляют документы, выдаваемые Национальным банком.

Государственным органам и органам местного самоуправления предписано:

  • прекратить выдачу и требование документов, не включенных в утвержденный перечень;
  • принять меры по упрощению и оптимизации процедур выдачи разрешений;
  • в течение месяца инициировать изменения в нормативные правовые акты;
  • отчитаться о ходе реализации указа до 1 сентября этого года и до 20 февраля 2027-го в Министерство экономики и коммерции.

Минэкономики поручено координировать и контролировать процесс реформы. В свою очередь, кабинет министров должен в течение шести месяцев привести действующие нормативные правовые акты в соответствие с указом.

Отметим, ранее власти неоднократно заявляли о необходимости сокращения административных барьеров и дебюрократизации. Проведенная инвентаризация показала избыточность и дублирование разрешительных процедур, что создавало дополнительные расходы для бизнеса и повышало коррупционные риски.
