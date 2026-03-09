15:47
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года

Цена газа на бирже в Европе сегодня на открытии торгов впервые с января 2023 года превысила $800 за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Динамика отмечена на фоне роста котировок нефти и обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $820 за 1 тысячу кубов. Рост котировок с начала дня превышает 27 процентов.

Отметим, что нефть Brent сегодня утром торговалась на уровне $119,36 за баррель (+28,77 процента).

Ранее сообщалось, что несколько нефтехранилищ в Иране подверглись атакам со стороны Израиля. Также государственная нефтегазовая компания Бахрейна Bapco Energies объявила форс-мажор из-за ситуации в регионе, в том числе в связи с недавним ударом по одному из энергоблоков дочернего нефтеперерабатывающего завода.

После ответных иранских ударов Катар также прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе. QatarEnergy остановила производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффане и Месаиде. В компании заявили, что атаки затронули действующие производственные мощности. QatarEnergy является крупнейшим в мире производителем СПГ, обеспечивая почти 20 процентов мирового производства.

Цены на природный газ в Европе начали расти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
