Фото НЭСК. В Караколе построят первый в Центральной Азии учебный центр энергетики

В республике построят современный специализированный учебный центр энергетики и учебно-тренировочный полигон. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной электрической сети Кыргызстана.

По ее данным, проект реализуется в рамках сотрудничества между КР и Россией в сфере энергетики. Новый образовательный комплекс построят в Караколе и станет первым подобным центром в Центральной Азии.

Соглашение о реализации проекта подписали в Казани генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев и руководство НЭСК.

13-14 апреля специалисты из Татарстана посетили объекты НЭСК, где осмотрели возможные площадки для строительства учебного центра, полигона и цеха по сборке электрооборудования.

Проект предусматривает создание современной базы для подготовки энергетиков, где молодые специалисты смогут не только получать теоретические знания, но и отрабатывать практические навыки работы с оборудованием под напряжением с использованием средств защиты.

Планируется строительство цеха по сборке комплектных распределительных устройств, трансформаторных подстанций и зарядных станций для электромобилей.

Отмечается, что после реализации проекта Кыргызстан может стать региональным центром подготовки энергетических кадров в Центральной Азии, куда будут приезжать специалисты из соседних стран для повышения квалификации.