В Караколе построят первый в Центральной Азии учебный центр энергетики

В республике построят современный специализированный учебный центр энергетики и учебно-тренировочный полигон. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной электрической сети Кыргызстана.
По ее данным, проект реализуется в рамках сотрудничества между КР и Россией в сфере энергетики. Новый образовательный комплекс построят в Караколе и станет первым подобным центром в Центральной Азии.
Соглашение о реализации проекта подписали в Казани генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев и руководство НЭСК.
13-14 апреля специалисты из Татарстана посетили объекты НЭСК, где осмотрели возможные площадки для строительства учебного центра, полигона и цеха по сборке электрооборудования.
Проект предусматривает создание современной базы для подготовки энергетиков, где молодые специалисты смогут не только получать теоретические знания, но и отрабатывать практические навыки работы с оборудованием под напряжением с использованием средств защиты.
Отмечается, что после реализации проекта Кыргызстан может стать региональным центром подготовки энергетических кадров в Центральной Азии, куда будут приезжать специалисты из соседних стран для повышения квалификации.