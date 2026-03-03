Атака на Иран. Цена газа в Европе превысила $700 впервые с января 2023 года

Цена газа на бирже в Европе превысила $700 впервые с января 2023 года из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures на 13.52 по бишкекскому времени.

Напомним, после ответных иранских ударов Катар прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе. Ранее сообщалось, что QatarEnergy остановила производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. Компания заявила, что атаки затронули действующие производственные мощности. QatarEnergy является крупнейшим в мире производителем СПГ, обеспечивая почти 20 процентов мирового производства.

Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 33,6 процента и на пике достигла более чем $727 за 1 тысячу кубометров по текущим курсам валют на рынке Форекс.

Цены на природный газ в Европе начали расти накануне из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Всего за два дня европейский газ подорожал на 66,7 процента.

Иран все-таки закрыл Ормузский пролив. Информацию подтвердили в руководстве Корпуса стражей исламской революции.

«Тегеран будет наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через пролив», — заявил советник командующего КСИР. Он подчеркнул, что решение касается всех кораблей без исключений.

«Мы будем атаковать любой корабль, который попытается его пересечь», — добавил он.

Напомним, через Ормузский пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители, предупреждали эксперты.