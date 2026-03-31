В Бишкеке пройдет международная энергетическая выставка «Energy Expo Kyrgyzstan — ШОС 2026». Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Кыргызстана.

Отмечается, что мероприятие станет ключевой отраслевой площадкой для диалога между госсектором и бизнесом, и объединит руководителей профильных ведомств, иностранных инвесторов и представителей деловых кругов стран ШОС.

В программе запланированы актуальные направления современной энергетики. Участники обсудят цифровую трансформацию энергокомпаний, развитие альтернативных источников энергии и перспективы энергетического машиностроения. Особое внимание будет уделено рынку газомоторного топлива и созданию инфраструктуры для электромобилей. Гости выставки смогут ознакомиться с новейшими технологическими разработками и ключевыми инвестпроектами ведущих компаний региона.

