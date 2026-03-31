11:08
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке пройдет выставка «Energy Expo Kyrgyzstan — ШОС 2026»

В Бишкеке пройдет международная энергетическая выставка «Energy Expo Kyrgyzstan — ШОС 2026». Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Кыргызстана.

Отмечается, что мероприятие станет ключевой отраслевой площадкой для диалога между госсектором и бизнесом, и объединит руководителей профильных ведомств, иностранных инвесторов и представителей деловых кругов стран ШОС.

В программе запланированы актуальные направления современной энергетики. Участники обсудят цифровую трансформацию энергокомпаний, развитие альтернативных источников энергии и перспективы энергетического машиностроения. Особое внимание будет уделено рынку газомоторного топлива и созданию инфраструктуры для электромобилей. Гости выставки смогут ознакомиться с новейшими технологическими разработками и ключевыми инвестпроектами ведущих компаний региона.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368142/
просмотров: 275
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
31 марта, вторник
11:05
В 2026 году на перевале Тоо-Ашуу отремонтируют 10 километров дороги В 2026 году на перевале Тоо-Ашуу отремонтируют 10 килом...
11:04
В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками
11:02
Депутат предлагает поднять выплату «балага суйунчу» до 10 тысяч сомов
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 марта
10:57
Предельный тариф на закупку электроэнергии из ВИЭ составляет 4 сома 42 тыйына