Какой аппетит у Энергохолдинга, или Почему для ремонта ТЭЦ не хватило денег

Месяц назад на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Две комиссии в поте лица ищут виновных, не видя, кто стоит во главе проблемы. Первые головы уже полетели: уволили директора теплоцентрали Омуркул уулу Нурлана. Судьба еще более 20 специалистов висит на волоске. Многие из них проработали на ТЭЦ по 30 лет. Начальник смены химического цеха Надежда Цапенко отдала станции 45 лет.

Руководителям энергокомпаний предлагают лишь объявить выговор. Всю вину переложили на рядовых специалистов, хотя денег на подготовку к зиме не хватило именно из-за хороших аппетитов топ-менеджеров.

Авторитетное мнение

Из года в год на крупных энергообъектах происходят аварии. Дважды зимой выходила из строя Токтогульская ГЭС, останавливалась Курпсайская ГЭС, горели кабельные линии. Энергетики списывали поломки на нехватку денег.

Читайте по теме Энергохолдинг: афера на 100 миллионов

По мнению эксперта Николая Кравцова, проблема кроется в отсутствии выводов и грамотного управления. «У нас целая армия контролирующих органов на ТЭЦ Бишкека — ОАО «Электрические станции», Национальный энергохолдинг, который я не признаю как класс. Руководство сидит как на Олимпе. Государственная экотехинспекция должна днем и ночью проверять объект. Но чтобы туда попасть, инспекторам нужно получить разрешение.

Зачем нужен орган с кабинетами и коврами в коридоре, если он недееспособен? Для чего тогда нужна такая инспекция, если проверять она не может? Николай Кравцов

Что касается Энергохолдинга, то он ничего не делает, кроме того что собирает деньги с энергокомпаний. «По договору о взаимодействии «Электрические станции» заплатили ему 18 миллионов сомов. Неужели эти деньги были лишними в компании? Можно было застеклить окна в зданиях ТЭЦ, отремонтировать оборудование. С одной стороны, деньги есть, а с другой — денег нет. За такие деньги команда Айбека Калиева, а их 42 человека, должна была землю рыть на теплоцентрали, чтобы она соответствовала программным установкам правительства», — считает Николай Кравцов.

Он предлагает упразднить Национальный энергохолдинг и вернуться к Министерству энергетики.

Давайте стряхнем паразитов с энергосектора. Они сидят на постах. На ТЭЦ работают посредники, которые не могут гарантировать качественный ремонт. Когда мы вытряхнем их, начнет выявляться истинный недостаток средств на ремонт. Николай Кравцов

Миллионы на взаимодействие

ИА «24.kg» ранее рассказывало о том, что Национальный энергохолдинг заставил энергокомпании подписать договор о взаимодействии, благодаря которому получает почти 100 миллионов сомов в год на свое содержание.

В эту сумму входят и консультационные услуги. Но произошедшая на ТЭЦ авария показала, что толку от этих консультаций мало, раз уж только на третьи сутки комиссия по расследованию причин приступила к работе, хотя должна была отреагировать немедленно, не дав аварии разрастись до таких масштабов.

Читайте по теме Как Энергохолдинг у распредкомпаний кормушку отжал

ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» принадлежит государству, но имеет частную форму собственности. Компании, активы которых передали в управление холдингу, до этого были государственными, а теперь автоматически стали частными. Однако денег у него нет, поэтому энергетики должны выкраивать из своих бюджетов.

В 2017 году компании заплатили холдингу 74,3 миллиона сомов.

По словам директора ТЭЦ Бишкека Андрея Воропаева, на остекление необходимо 6,5 миллиона сомов. Всего же на 2017 год теплоцентраль просила 1 миллиард. «Электрические станции» выделили лишь 480 миллионов сомов, позже увеличив сумму до 650 миллионов сомов.

Обустройство «Олимпа»

Чтобы застеклить машинный зал теплоцентрали, энергетики денег не нашли. Зато они нашлись на ремонт административного здания Энергохолдинга.

В декабре 2017-го он объявил тендер на 1,3 миллиона сомов на ремонт второго этажа административного здания. Вместо старого ковролина уложили новый ламинат, заменили старые унитазы, на всем этаже появились новые светодиодные светильники.

Немногим ранее холдинг купил мягкую мебель. «Ручка должна заворачиваться в тугой свиток, напоминающий волюту капители классической колонны, а ножки дивана — либо миниатюрные, либо не видны вовсе, глубокие утяжки с пуговицами, двойной ряд ромбов, закругленная спинка сиденья и подлокотники», — описали требования к дивану специалисты холдинга и прикрепили фотографии, которым должен соответствовать товар. Каркас дивана должен быть из сосны. Подлокотники должны плавно перетекать в спинку и точно соответствовать ей по высоте.

Мягкая мебель обошлась в 112,3 тысячи сомов.

На новую вывеску из объемных букв потратили 33,7 тысячи сомов, на флагштоки — 61,7 тысячи.

Штат Национального энергохолдинга состоит из 40 человек, но консультантов в нем нет. Их услуги покупают отдельно, на это потрачено около 12 миллионов сомов.

Еще 1,5 миллиона сомов ушло на закупку канцелярских и хозяйственных товаров, сейфов и компьютерных принадлежностей и ГСМ, на представительские расходы.

В представительских расходах заложено приобретение кофе, чая, сахара, сливок — на 72,8 тысячи сомов. Не обошлось без покупки автомобиля и, конечно, внедорожника. Холдингу потребовался автомобиль Toyota Land Cruiser 100 или его аналог.

Новые полы непременно нужно устлать кремлевскими ковровыми дорожками «с плотностью ниток на 1 квадратный метр 1 миллион узлов с национальным узором».

Это далеко не весь перечень покупаемых Национальным энергохолдингом товаров.

По данным портала государственных закупок, он провел 13 тендеров, в которых победили участники с наивысшей ценой.

На одну зарплату

Глава Энергохолдинга Айбек Калиев рассказал депутатам парламента, что он получает 39 тысяч сомов в месяц. Зарплата директора столичной ТЭЦ — 27 тысяч.

Рядовые специалисты, работающие в котельном цехе, с учетом надбавок за вредность получают 16-17 тысяч сомов.

Однако в своей декларации за 2016 год Айбек Калиев написал, что в должности председателя правления Нацэнергохолдинга он заработал 1 миллион 40 тысяч 81,4 сома. Если разделить эту сумму на 12 месяцев года, то выходит, что зарплата Калиева 86 тысяч 673 сома в месяц.

Помимо этого, в статье доходов Айбека Калиева указано, что он продал недвижимость за 4 миллиона 554 тысячи сомов, а его близкий родственник — за 690 тысяч сомов.

У главы Энергохолдинга в собственности автомобиль Toyota Prado стоимостью 690 тысяч сомов, квартира за 4 миллиона 140 тысяч сомов. На новоселье он приобрел мебель за 160 тысяч и бытовую технику стоимостью 100 тысяч сомов. Такие данные указаны в его декларации.

Язык не поворачивается сказать, что в энергосекторе не хватает денег на элементарное остекление окон. Ведь всем очевидно: отрасль весьма прибыльная.