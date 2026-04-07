Власть

Депутат предлагает проверить исполнение всех соглашений КР в энергетике

Депутат предлагает проверить исполнение всех соглашений Кыргызстана в энергетике. Об этом Гуля Кожокулова заявила сегодня на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции при обсуждении ратификации соглашений между Кыргызской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития по проекту строительства воздушной линии электропередачи 500 киловольт между подстанцией «Кемин» и новой подстанцией «Балыкчи» в первом чтении.

По ее словам, ранее КР подписала множество международных соглашений, при исполнении которых выявляли коррупцию.

«В коррупции в энергетической сфере были замешаны даже некоторые наши коллеги. Если бы ранее такие соглашения хорошо исполнялись, то не было бы сейчас в стране энергокризиса и меньше было бы коррупции. Считаю, что надо создать комиссию для проверки исполнения всех ранее принятых соглашений в энергосекторе», — считает Гуля Кожокулова.

Она призвала четко исполнить данное соглашение, поскольку кредитные средства ложатся бременем на население республики.

«Нельзя, чтобы чиновники вмешивались в процесс исполнения соглашений или проектов. Это обязательство страны перед донорами, и его надо исполнять», — добавила нардеп.
