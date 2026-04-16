В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с ОАО «АБанк» и ОАО «Элдик Банк» объявляет о запуске системы электронной очереди для получения льготных кредитов.

Сообщается, что 15 апреля подписано трехстороннее соглашение между министерством и банками-партнерами. В рамках соглашения на базе платформы iDyikan введен в эксплуатацию модуль «Льготное кредитование фермеров». Платформа разработана государственным учреждением «АгроСмарт» при министерстве.

Новый цифровой сервис позволяет сельхозпроизводителям:

проходить онлайн-регистрацию;

подавать заявки на льготное финансирование;

дистанционно занимать очередь;

отслеживать статус заявки в режиме реального времени.

Внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса.

Платформа iDyikan формируется как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения iDyikan, что обеспечит еще более удобный доступ к услугам и финансированию.