Происшествия

В Бишкеке накрыли опасные точки с газом: заправляли авто с нарушениями

В Бишкеке выявили незаконную торговлю взрывоопасными газами. Об этом сообщили в службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Рейд провели совместно с муниципальной инспекцией мэрии, Государственным пожарным надзором МЧС и ГУОБДД МВД.

В ходе проверки обнаружили пять точек стихийной торговли, где незаконно заправляли автомобили и бытовые газовые баллоны с грубыми нарушениями норм безопасности.

По итогам рейда составили акты о нарушениях и выписали штрафы, одну из точек демонтировали.

В ведомстве напомнили, что размещение передвижных газозаправочных станций в населенных пунктах категорически запрещено, поскольку они опасны для жизни и здоровья людей.

Отмечается, что подобные рейды будут постоянными.
