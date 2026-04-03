Сюжет: Атака на Иран

Это рекорд. Китай перепродал 1,3 миллиона тонн российского сжиженного газа

Китай перепродал 1,3 миллиона тонн российского сжиженного природного газа на фоне эскалации ситуации в Ближневосточном регионе. Об этом сообщает Reuters.

Фото иллюстративное

Слабый внутренний спрос и стабильные поставки топлива из России позволили КНР перепродать рекордные 1,3 миллиона тонн СПГ с начала 2026 года, говорится в публикации.

Отмечается, что на фоне конфликта в Иране и скачка спотовых цен на 85 процентов Китай занял выгодную позицию реэкспортера, отправляя излишки в Южную Корею, Японию и Таиланд. Только в марте КНР перегрузила до десяти партий СПГ, что стало самым высоким месячным показателем за всю историю наблюдений.

Рост перепродаж обеспечили достаточные внутренние запасы и увеличение прокачки по российским трубопроводам. Это позволило Пекину полностью удовлетворить собственные нужды и извлечь сверхприбыль из дефицита газа у соседей по региону, чьи логистические цепочки оказались прерваны из-за блокировки Ормузского пролива.

Эксперты отмечают, что, пока США и Израиль продолжают операцию в Иране, волатильность на энергетическом рынке будет нарастать.
