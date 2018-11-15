На продажу выставили почти все акции «Кыргызлифта»

91,59 процента акций ОАО «Кыргызлифт» выставили на продажу. Об этом сообщила финансовая компания «Сенти».

В объявлении отмечается, что при заинтересованности инвестора приобретаемый пакет акций могут увеличить до 93 процентов. Это даст ему право стать полноправным владельцем предприятия.

Предприятие создали в 1973 году, в 1997-м его реорганизовали в ОАО «Кыргызлифт». Оно одно из немногих предприятий, имеющих лицензию на эксплуатацию опасных производственных объектов, полный цикл работ по обслуживанию лифтов, включая испытание лифтового оборудования и модернизацию всех видов лифтов.

«Кыргызлифт» имеет собственную базу по производству лифтового оборудования. Всего ОАО обслуживает на сегодня 160 лифтов, отметили в «Сенти».

Стоимость пакета акций не указана. Отмечено лишь, что уставный капитал ОАО «Кыргызлифт» — 3 миллиона 50,8 тысячи сомов.