Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Россия может прекратить поставки на газовый рынок Европы — Путин

Президент России поручил проработать вопрос о прекращении поставок газа в Европу. Он допустил, что РФ выгоднее прямо сейчас прекратить поставки газа в Европу, чем ждать, когда европейские страны полностью откажутся от российского газа. Об этом Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Планируют через месяц… ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год — в 2027 году — еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?» — сказал Путин.

Он отметил, что в этом «нет никакой политической подоплеки».

«Если нам все равно через месяц закроют, через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться», — сказал президент РФ.

«Но это не решение, это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я поручу правительству, чтобы оно с нашими компаниями проработало этот вопрос», — добавил российский лидер.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза в январе договорились о полном отказе от российского газа в 2027 году. Против этого решения голосовали Словакия и Венгрия — они получают российский газ по трубопроводу «Турецкий поток».

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в 2025 году сократился на 44 процента, до 18 миллиардов кубических метров, следует из данных европейской газотранспортной группы Entsog.

При этом цена газа на бирже в Европе превысила $700 впервые с января 2023 года из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива.  

Напомним, после ответных иранских ударов Катар прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе. Ранее сообщалось, что QatarEnergy остановила производство СПГ после ударов по объектам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. Компания заявила, что атаки затронули действующие производственные мощности. QatarEnergy является крупнейшим в мире производителем СПГ, обеспечивая почти 20 процентов мирового производства.
