Экономика

Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля

Рубль и евро замедлили рост после серии рекордов

Российский рубль и евро немного подешевели после достижения пиковых значений 2026 года. Доллар стабилен. Казахский тенге вновь стал дорожать после спада. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,0686 сома (снижение на 0,03 процента). Незначительный откат от вчерашнего максимума месяца.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,56 сома, продажа — 103,55 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1568 сома (снижение на 0,46 процента). Коррекция после годового рекорда.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,135 сома, продажа — 1,165 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1854 сома (рост на 0,54 процента). Продолжает восстановление после падения на прошлой неделе.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1723 сома, продажа — 0,194 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8236 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,97 сома.


  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
