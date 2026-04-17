Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля

Российский рубль и евро немного подешевели после достижения пиковых значений 2026 года. Доллар стабилен. Казахский тенге вновь стал дорожать после спада. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,0686 сома (снижение на 0,03 процента). Незначительный откат от вчерашнего максимума месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,56 сома, продажа — 103,55 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1568 сома (снижение на 0,46 процента). Коррекция после годового рекорда.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,135 сома, продажа — 1,165 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1854 сома (рост на 0,54 процента). Продолжает восстановление после падения на прошлой неделе.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1723 сома, продажа — 0,194 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,8236 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,6 сома, продажа — 12,97 сома.
-
Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.