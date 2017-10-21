Политолог и руководитель исследовательской группы IZ Бахтияр Эркимбаев прокомментировал ИА «24.kg» решение правительства денонсировать соглашение с Казахстаном о предоставлении $100 миллионов в рамках евразийской интеграции.

По мнению Эркимбаева, это правильное и закономерное решение при условии, что в дальнейшем правительство возьмет за принцип выстраивать свою экономическую политику с опорой на внутренние ресурсы, а не на донорскую помощь.

Мы уже четверть века осуществляем экономическую политику по рекомендациям внешних игроков и посредством реализации проектов международных организаций. Бахтияр Эркимбаев

Соответственно, собственной политики, отражающей в первую очередь интересы народа Кыргызстана, а не глобальных и региональных игроков, у нас еще не было.

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Таким образом, если новое правительство начнет разработку и реализацию собственной экономической программы, то отказ от $100 миллионов будет неверен только с тактической точки зрения, а в стратегическом плане окажется безусловным выигрышем.

Напомним, 9 февраля Кыргызстан и Казахстан подписали детализированное соглашение об оказании помощи казахстанской стороной. Речь идет о документе, по которому Казахстан обязуется помочь Кыргызстану адаптироваться к условиям ЕАЭС и предоставляет $100 миллионов в виде гранта.

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Ранее СМИ сообщили о том, что Кыргызстан намерен в одностороннем порядке разорвать соглашение с Казахстаном, подписанное в рамках Евразийского экономического союза в прошлом году.

Соответствующий документ направлен в Жогорку Кенеш. Инициаторами являются Министерство экономики, Государственная таможенная и Пограничная службы.

Отметим, ранее президент КР Алмазбек Атамбаев, комментируя ситуацию на кыргызско-казахской границе, заявил, что Кыргызстану не нужна помощь Казахстана.