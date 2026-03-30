КР и Армению призывают активнее участвовать в кооперации со странами ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) хочет, чтобы Кыргызстан и Армения активнее участвовали в кооперации с другими странами союза. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

По его словам, в рамках ЕАЭС реализуется много различных проектов.

«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы экономики и Киргизии, и Армении активнее участвовали в таких проектах и получали выгоды от того, что они участвуют в кооперации с другими странами», — сказал Алексей Оверчук.