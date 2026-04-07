Евразийский экономический союз либерализует торговлю с ОАЭ

Евразийский экономический союз либерализует торговлю с ОАЭ. Российская правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проекты соглашения о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ, а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ.

Проект соглашения между ЕАЭС и ОАЭ предусматривает льготные условия торговли более чем на 85 процентов товарной номенклатуры.

Документ охватывает таможенное сотрудничество, электронную торговлю, устранение технических барьеров в торговле, совместные санитарные и фитосанитарные меры, охрану прав на интеллектуальную собственность, а также госзакупки. Кроме того, он направлен на сотрудничество в исследованиях и инновациях в логистике, туризме, добыче и переработке полезных ископаемых и сближение стандартов в области халяльной продукции.
Материалы по теме
Армения пригрозила выходом из ЕАЭС и ОДКБ, если цена на российский газ повысится
Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3 процента
КР и Армению призывают активнее участвовать в кооперации со странами ЕАЭС
Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $2,6 триллиона до $3 триллионов
Правила сертификации продукции меняют в КР: проект вынесли на обсуждение
Усиление контроля за перемещением товаров и авто обсудили таможенники стран ЕАЭС
Адылбек Касымалиев прибыл в Шымкент на совет ЕАЭС и цифровой форум
Страны ЕАЭС к 2030 году сформируют общий биржевой рынок товаров
Без пломбы — никуда: Кыргызстан усиливает контроль перевозок в ЕАЭС
Упрощенные критерии отбора проектов из Кыргызстана намерены утвердить в ЕАЭС
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;апреля Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге и&nbsp;рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;апреля Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на&nbsp;7&nbsp;апреля Рубль и тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на 7 апреля
Кыргызстан создаст первый в&nbsp;Центральной Азии энергетический центр компетенций Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций
Бизнес
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
7 апреля, вторник
21:46
Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угрожает Ирану Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угро...
21:22
Мэр Оша проверил ход строительства ипотечного жилья
21:04
Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 апреля: дожди
20:45
Из Тюменской области выслали сотни мигрантов, но некоторым сделали исключение