Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Lufthansa отменит 20 тысяч авиарейсов из-за дефицита топлива

Дональд Трамп продлил временное перемирие с Ираном до 26 апреля. США уведомили Израиль, что глава Белого дома продлил режим прекращения огня с ИРИ, сообщает Ynet, ссылаясь на израильский источник.

Ранее в Вашингтоне заявили, что временное перемирие, о продлении которого Дональд Трамп объявил 21 апреля, продлится еще от трех до пяти дней.

Второй раунд переговоров в Исламабаде сорван. Стороны по-прежнему выдвигают друг другу невыполнимые условия.

Иран через посредника в Пакистане передал США, что не будет присутствовать на переговорах и сейчас не видит в этом перспектив. Тегеран называет главным условием снятие американской морской блокады, поэтому не откроет Ормузский пролив, несмотря на продление американским лидером перемирия.

Соединенные Штаты на этом фоне расширили операции против ИРИ за пределы Ближнего Востока и захватили в Индийском океане в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией подсанкционный танкер Tifani, подозреваемый в контрабанде иранской нефти.

Иран разместил не менее 20 мин в Ормузском проливе и вокруг него. Эксперты полагают, что шестимесячный срок для разминирования пролива, учитывая опасения страховщиков, судовладельцев и капитанов по поводу передвижения по заминированному морскому пути, вероятно, потрясет нефтегазовые рынки, и влияние этой ситуации на мировую экономику сохранится как минимум до конца года.

«Вряд ли найдется много людей, желающих пойти на такой риск. Наличие мин, возможно, не вызовет полного прекращения работы, но последствия частичной непригодности пролива для использования могут быть значительными», — приводит издание слова эксперта по иранской дипломатии и старшего научного сотрудника Колумбийского университета Ричарда Нефью.

Между тем, по данным The Washington Post, в Пентагоне заявили, что полное разминирование Ормузского пролива может занять шесть месяцев, а начнется не ранее окончания конфликта.

То есть обстановка на Ближнем Востоке будет сказываться на ситуации на рынке энергоносителей минимум до конца года.

Lufthansa уже сообщила о намерении отменить 20 тысяч летних рейсов для экономии топлива.

Немецкая авиакомпания объявила о сокращении 20 тысяч короткомагистральных рейсов по Европе этим летом, заявив, что из-за резкого роста цен на топливо многие направления стали для нее «нерентабельными».

Страны Персидского залива обеспечивают около половины европейского импорта авиационного топлива, причем значительная его часть проходит через Ормузский пролив, который Иран фактически перекрыл в ответ на удары США и Израиля.

ВМС Соединенных Штатов захватили в Индийском океане в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией подсанкционный танкер Tifani, подозреваемый в контрабанде иранской нефти, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Еще как минимум одно судно они сопроводили у западного побережья Индии.

По словам генерала Дэна Кейна, это лишь начало серии операций в Индо-Тихоокеанском регионе против любых судов под иранским флагом или судов, пытающихся оказать ИРИ материальную поддержку.

В свою очередь агентство Mehr сообщило, что военные Корпуса стражей исламской революции задержали два судна, пытавшихся пересечь Ормузский пролив.

Суда MSC FRANCESCA под флагом Панамы и EPAMINODAS под флагом Либерии, которые угрожали морской безопасности и не имели необходимых разрешений, были сопровождены к иранскому побережью, говорится в сообщении.

Ранее Британское управление морских торговых операций (UKMTO) заявило, что иранский военный катер в среду утром атаковал контейнеровоз вблизи входа в Ормузский пролив, который без какого-либо радиопредупреждения «открыл огонь по судну», причинив «серьезный ущерб мостику». Отмечается, что экипаж находится в безопасности, пожара и ущерба окружающей среде нет.

Ранее Индия сообщила, что два судна под ее флагом обстреляны во время прохождения через пролив.

Иран потребовал от США существенно смягчить санкции и разморозить активы на сумму более $20 миллиардов. Об этом заявляет CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, одно из выдвинутых на консультациях предложений предусматривает разморозку иранских активов в обмен на передачу Тегераном своих запасов обогащенного урана. Сейчас Иран располагает примерно 400 килограммами урана, обогащенного на 60 процентов.

17 апреля Дональд Трамп заявил о согласии ИРИ передать часть высокообогащенного урана и планах провести второй раунд переговоров. МИД Ирана опроверг информацию о планах передать ядерные запасы США.

При ударах Америки и Израиля уже погибли почти 3,5 тысячи жителей ИРИ, заявил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. Его слова приводит агентство Tabnak.
Материалы по теме
Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили секретарь Совбеза КР и посол Ирана
Атака на Иран. Три страны Евросоюза официально выступили против Израиля
Атака на Иран. Неразбериха с переговорным процессом США и Тегерана продолжается
Атака на Иран. Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg
Атака на Иран: 3,5 тысячи человек погибли в результате ударов США и Израиля
Атака на Иран. Тегеран снова объявил о закрытии Ормузского пролива
Атака на Иран. США все-таки продлили действие лицензии на российскую нефть
Цена на нефть упала. Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов
Популярные новости
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Иностранца нашли мертвым в&nbsp;ущелье. В&nbsp;Бишкеке задержаны четверо Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
В&nbsp;Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5 В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
23 апреля, четверг
09:52
Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах
09:46
Атака на Иран. Lufthansa отменит 20 тысяч авиарейсов из-за дефицита топлива
09:35
Уникальную операцию на сердце провели в Кыргызстане и впервые в Центральной Азии
09:24
Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
09:14
Милиция сообщила подробности дела девочки, проданной в проституцию в Дубае