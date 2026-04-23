Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля

Доллар обновил годовой минимум, опустившись ниже отметки 87,43 сома. Подешевели евро, российский рубль и китайский юань. Казахский тенге активно растет. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4274 сома (снижение на 0,02 процента). Обновил минимум 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,73 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,7534 сома (снижение на 0,13 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,01 сома, продажа — 102,99 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1673 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта удерживается вблизи вчерашнего рекорда и остается на максимуме с середины 2022 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,145 сома, продажа — 1,176 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1895 сома (рост на 0,69 процента). Активное укрепление. Валюта вплотную приблизилась к локальному максимуму апреля (0,1902 сома).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1692 сома, продажа — 0,1966 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,815 сома (снижение на 0,11 процента). Незначительный откат после вчерашнего годового максимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,1 сома.
Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.