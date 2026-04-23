Экономика

Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля

Фото из интернета. Доллар обновил годовой минимум

Доллар обновил годовой минимум, опустившись ниже отметки 87,43 сома. Подешевели евро, российский рубль и китайский юань. Казахский тенге активно растет. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4274 сома (снижение на 0,02 процента). Обновил минимум 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,73 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,7534 сома (снижение на 0,13 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,01 сома, продажа — 102,99 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1673 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта удерживается вблизи вчерашнего рекорда и остается на максимуме с середины 2022 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,145 сома, продажа — 1,176 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1895 сома (рост на 0,69 процента). Активное укрепление. Валюта вплотную приблизилась к локальному максимуму апреля (0,1902 сома).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1692 сома, продажа — 0,1966 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,815 сома (снижение на 0,11 процента). Незначительный откат после вчерашнего годового максимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,1 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 апреля
Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 апреля
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля
Евро, рубль и тенге подорожали к сому. Курсы валют на 16 апреля
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Рубль и&nbsp;юань обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;апреля Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;мире резко сокращается количество авиарейсов&nbsp;&mdash; Bloomberg Атака на Иран. В мире резко сокращается количество авиарейсов — Bloomberg
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
23 апреля, четверг
10:20
Кыргызстан импортировал почти 26 тысяч машин с начала 2026 года Кыргызстан импортировал почти 26 тысяч машин с начала 2...
10:15
Казахстан снова ввел запрет на ввоз куриных яиц, в том числе из Кыргызстана
10:00
Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
09:59
Кыргызстан первым попал под механизм ЕС по борьбе с обходом санкций
09:52
Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах