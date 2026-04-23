Власть

Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах

Кыргызстан усиливает сотрудничество с Китаем в сфере транспорта и логистики. Ключевые вопросы двустороннего взаимодействия обсудили 22 апреля в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Во встрече приняли участие заместитель министра Алмаз Тургунбаев и заместитель министра транспорта КНР Ли Ян вместе с представителями китайской автотранспортной отрасли.

Стороны рассмотрели возможность присоединения КР к межправительственному соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог с участием Китая, России и Монголии. Это решение может существенно расширить маршруты и упростить логистику для перевозчиков.

Отдельно обсуждены вопрос выдачи кыргызстанским компаниям специальных разрешений на перевозку негабаритных грузов по территории КНР, а также условия въезда легковых авто из Кыргызстана в Китай.

Поднималась и чувствительная тема работы китайских такси на территории КР. Кроме того, участники встречи обсудили подготовку бланков разрешительных документов в рамках соглашения о международных перевозках между Кыргызстаном, КНР и Узбекистаном.

Стороны также договорились рассмотреть проведение следующего заседания профильных делегаций в КР. По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в расширении сотрудничества и развитии международных автоперевозок.
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Бизнес
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Кыргызстан и Китай договариваются о новых маршрутах