Правила сертификации продукции меняют в КР: проект вынесли на обсуждение

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров о новых правилах подтверждения соответствия продукции в форме декларации.

Инициатива связана с рисками непризнания кыргызстанских сертификатов и деклараций на внешних рынках, прежде всего в странах Евразийского экономического союза. Поводом стали изменения в законодательстве России, где усилили контроль за документами о соответствии продукции.

Проект предлагает расширить полномочия аккредитованных органов по сертификации, включенных в единый реестр ЕАЭС.

Им планируют разрешить регистрацию деклараций соответствия по широкому перечню технических регламентов — от пищевой продукции и топлива до косметики и легкой промышленности.

Вводится требование к таким органам ежемесячно предоставлять данные о выданных декларациях в Министерство экономики и коммерции, а до 1 апреля 2027 года — пройти дополнительную аккредитацию.

Контроль за соблюдением требований усилят профильные ведомства, включая органы санитарного и экологического надзора. В случае нарушений будут применять меры в рамках Кодекса о правонарушениях.

Предлагается признать утратившим силу действующий порядок допуска органов к регистрации деклараций, заменив его новой системой регулирования.

Разработчики отмечают, что изменения направлены на защиту отечественных производителей, снижение рисков ограничений на экспорт и создание более предсказуемых условий для бизнеса.

Проект постановления размещен на портале общественного обсуждения.