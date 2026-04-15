Ответственное развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС обсудил Межправсовет

Представители стран ЕАЭС провели заседание Евразийского межправительственного совета и рассмотрели широкий круг вопросов евразийской экономической интеграции. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Среди них — внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта, содействие кооперационным проектам в промышленности, совершенствование работы евразийских технологических платформ, защита прав потребителей, развитие торговли, таможенное сотрудничество, макроэкономическое прогнозирование.

Также главам правительств стран ЕАЭС доложено о ходе подготовки совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках объединения.

Кроме того, внесены изменения в правила финансовой поддержки кооперационных проектов. Они направлены на устранение пробелов в правовом регулировании и касаются повышения прозрачности отбора и одобрения проектов.

Также для повышения конкурентоспособности промышленного сектора упорядочена работа евразийских технологических платформ. Новый порядок систематизирует работу с ними.

Подведены итоги социально-экономического развития государств ЕАЭС в 2025-м. По итогам года совокупный ВВП союза вырос на 1,7 процента. Основной вклад в развитие внесли сектор услуг, строительство и активное внутреннее потребление на фоне рекордно низкой безработицы.

Принята новая программа защиты прав потребителей до 2030 года. Благодаря первому этапу совместной работы стран выстроена эффективная система защиты прав потребителей и созданы основы для повышения прозрачности взаимоотношений между покупателями и продавцами.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 6-7 августа в Чолпон-Ате.