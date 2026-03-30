Экономика

Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $2,6 триллиона до $3 триллионов

За 2025 год совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с $2,6 триллиона до $3 триллионов. Также зафиксировано увеличение сельскохозяйственного производства и промышленности. Об этом заявлено на заседании Евразийского межправительственного совета, которых проходил в Шымкенте 26-27 марта.

Отмечено, что по итогам 2025 года объем торговли внутри стран Союза ожидается на уровне $95 миллиардов.

Рассмотрен доклад Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «О макроэкономической ситуации в государствах — членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития».  

Кыргызстан, Армения и Казахстан продемонстрировали значительно более высокие темпы роста по сравнению с мировыми средними значениями: 11,1 процента, 7,2 процента и 6,5 процента соответственно. Основной вклад в экономический рост внесли такие сектора, как услуги, строительство и активное внутреннее потребление, что происходило на фоне рекордно низкого уровня безработицы.

В докладе отмечается, что благодаря системным мерам национальных банков и ЕЭК удалось сдержать инфляционное давление в ЕАЭС. В результате среднегодовой уровень инфляции в союзе уменьшился с 9 процентов до 6,5 процента. Это стало возможным благодаря денежно-кредитной политике отдельных стран-участниц и введению тарифных льгот на импорт продовольствия и энергоносителей на уровне ЕАЭС.

Прогнозируется, что в 2026 году объем взаимной торговли увеличится на 6,3 процента, достигнув отметки в $101,1 миллиарда. Для стимулирования этого роста предпринимаются системные меры по устранению торговых барьеров, гармонизации нетарифного регулирования и административных процессов, а также развитию интегрированной информационной системы ЕАЭС. В рамках союза также ведется работа над созданием унифицированных правил для трансграничной электронной коммерции.
Эмбарго на бензин: Россия закрывает экспорт с 1 апреля из-за мирового кризиса
Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Фермеры Аравана собрали первый урожай пекинской капусты для экспорта в Россию
