В Первомайском районе Бишкека приступили к демонтажу висящих интернет-кабелей

В Первомайском районе приступили к демонтажу висящих интернет-кабелей. По данным местной администрации, МП «Бишкексвет» проводит рейдовые мероприятия по выявлению проводов, не соответствующих правилам установки.

Специалисты обращали внимание прежде всего на провисающие линии кабеля, расположенные над проезжей частью улиц и тротуарами, а также на сети, портящие внешний облик города.

Отмечается, что все провода, проложенные с нарушениями, будут демонтированы.

Провайдерам направлены соответствующие уведомления о необходимости переноса воздушных линий в подземные коммуникации.

Порядок в столице наводят в рамках подготовки к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников.