Уникальную операцию на сердце провели в Кыргызстане и впервые в Центральной Азии

В Кыргызстане впервые в Центральной Азии успешно выполнили уникальную высокотехнологичную операцию — замену митрального клапана сердца без вскрытия грудной клетки. Это процедура TMVR, выполненная по инновационной технике BATMAN.

По словам медиков, операцию провели малоинвазивным методом: доступ к сердцу осуществляли через сосуд на ноге (трансфеморальный доступ), без открытого хирургического вмешательства.

Восьмидесятилетний пациент находился в критическом состоянии. В анамнезе — девять перенесенных операций, при этом данное вмешательство стало четвертым на сердце.

В 2018-м пациенту сделали аортокоронарное шунтирование, в том же году имплантирован двухкамерный кардиостимулятор. В 2022-м в Москве проведена транскатетерная замена аортального клапана.

С учетом крайне высокого операционного риска проведение традиционной открытой операции было невозможно.

Под руководством главного врача одной из частных клиник кардиохирурга Асана Назарова впервые успешно проведена процедура транскатетерной замены митрального клапана (TMVR).

«Я благодарю всех коллег, которые приняли участие в операции, особенно наших турецких коллег, в частности профессора Левента Коркмаза, ведущего кардиохирурга из Турции. Операция прошла успешно. Уверен, что в дальнейшем мы сможем самостоятельно выполнять подобные вмешательства», — отметил он.

Операция длилась около двух часов. Через два дня пациент продемонстрировал значительное восстановление и дал интервью журналистам.

«Это значимое достижение открывает новые возможности для лечения пациентов с тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь гражданам Кыргызстана, страдающим подобными хроническими патологиями, больше не потребуется выезжать за рубеж для получения высокотехнологичной медицинской помощи», — отметили в клинике.

Стоимость подобных операций за рубежом может составлять от $40 до 200 тысяч. Проведение такой операции в КР значительно снижает финансовую нагрузку на пациентов и делает высокотехнологичную медицинскую помощь более доступной. Кроме того, ранее подобные вмешательства не выполнялись в странах Центральной Азии.