Экономика

Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3 процента

Взаимная торговля Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличилась на 11,3 процента. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что в январе 2026-го взаимная торговля составила $396,8 миллиона — рост на 11,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Товарооборот в союзе рос быстрее, чем общая внешняя торговля КР, объем которой увеличился на 2 процента.

Доля государств — членов ЕАЭС в общем товарообороте Кыргызстан занял 37,7 процента. Нашими главными партнерами остаются Россия и Казахстан.
