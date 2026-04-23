В составах комитетов Жогорку Кенеша произошли перестановки

На заседании Жогорку Кенеша 22 апреля депутаты утвердили изменения в составах профильных комитетов и избрали заместителей их председателей. Соответствующие постановления приняты парламентом.

Депутат Мирлан Жеенчороев избран заместителем председателя комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту. За его кандидатуру проголосовали 82 депутата, против — один.

Депутат Азамат Исираилов избран заместителем председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды. Его кандидатуру поддержали 83 депутата.

Также произошли перестановки в составах комитетов. Депутат от фракции «Ынтымак-Мекенчил» Айбек Алтынбеков вошел в состав комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

Улан Сариев стал членом комитета по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

Талант Мамытов вошел в состав комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Член депутатской группы «Ишеним» Бактыбек Чойбеков вошел в состав комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.
